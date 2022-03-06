中國經濟成長率目標5.5% 房地產政策是重點

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據路透社報導，市場分析認為中國要達到經濟成長率5.5%仍有挑戰，其中穩定的房地產政策是重點。圖為福建省福州市正在興建的新房。（中新社）

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（中央社台北6日電）中國國務院總理李克強5日發布2022年政府工作報告，將經濟成長目標設於5.5%左右，數字創20多年來最低。市場分析認為，雖然目標設定低，但要達標仍有挑戰，要「穩地產才能穩經濟」。

中國第13屆全國人民代表大會第5次會議於5日舉行，李克強在會中作政府工作報告時指出，今年中國發展主要預期目標是「國內生產總值增長5.5%左右」。他指出「必須要付出艱苦努力才能達到目標。」

據路透社報導，市場分析認為中國要達到經濟成長率5.5%仍有挑戰，其中穩定的房地產政策是重點，「今年穩地產才能穩經濟」。

報導引述江海證券首席經濟學家屈慶觀察，工作報告並未改變「房住不炒」主基調，繼續強調「三穩」及「因城施策」促進房地產業良性和健康發展。「雖然報告在地產方面表述沒改變，但其實（銀保監會）郭主席表態後，週末就出了政策；其實放鬆已經實實在在有了」。

他進一步表示，「做比說重要，就看著力點在哪裡，到底是房住不炒還是因城施策，我感覺是後者」。

中國銀保監會主席郭樹清近日指出，房地產泡沫化、金融化的趨勢被扭轉了，「房地產價格調整對金融業是好事，但不希望太劇烈，對經濟影響太大」。隨後，銀保監會、央行於4日晚間發布通知，鼓勵商業銀行滿足「新市民」合理購房信貸需求。

報導引述中原銀行首席經濟學家王軍認為，「房地產政策是今年的一個很大看點。房地產超預期反彈，則經濟有望實現5.5%左右甚至更高一些。」

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中國房地產市場分析機構中國同策研究院研究總監宋紅衛在受訪時提出類似觀察，「房地產市場穩定是當前政策調控的目標，也是經濟穩定的重要保障」，因此保障合理的住房需求，發揮房地產業支柱產業作用穩定經濟發展，將是今年政策調整的方向。

他評估，在兩會結束後，相關的穩定政策會陸續出爐，「從執行強度來看，城市之間差異化會很大，三、四線城市鬆動的力度會大一些，核心城市變動相對較小。」（編輯：吳柏緯/李雅雯）1110306