中國今年國防預算再提升 增幅7.1%逾6兆台幣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶上海5日電）中國全國人大會議今天審查預算草案，外媒報導，2022年中國國防預算較去年成長7.1%，比去年的增幅增加0.3個百分點，達人民幣1兆4504.5億元（約新台幣6兆3819.8億元）。

綜合香港電台及俄羅斯衛星通訊報導，中國政府5日發布的「關於2021年中央和地方預算執行情況與2022年中央和地方預算草案的報告」中指出，2022年中國國防支出1兆4504.5億元，成長7.1%。2021年中國國防支出1兆3557.58億元，完成預算的100%。

2021年的中國國防預算則是較上一年成長6.8%。

今年的公共安全支出預算近1950億元，成長4.7%。

中國第13屆全國人民代表大會第5次會議上午開幕，中國國務院總理李克強在政府工作報告中指出，過去一年，國防和軍隊建設取得重大進展。

他說，新的一年，要深入貫徹習近平強軍思想和新時代軍事戰略方針，扣牢建軍100年奮鬥目標，全面加強黨的領導和黨的建設，「全面深化練兵備戰，堅定靈活開展軍事鬥爭」，捍衛國家主權、安全、發展利益。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

李克強表示，要加快現代軍事物流體系、軍隊現代資產管理體系建設，構建武器裝備現代化管理體系，持續深化國防和軍隊改革，加強國防科技創新，深入實施新時代人才強軍戰略，優化國防科技工業布局。完成國防動員體制改革，加強全民國防教育。

根據議程，全國人大今天審查國務院關於2021年中央和地方預算執行情況與2022年中央和地方預算草案的報告及2022年中央和地方預算草案。（編輯：曹宇帆）1110305