李克強：中國2022年經濟成長目標5.5%左右

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（中央社記者張淑伶上海5日電）中國國務院總理李克強今天發布政府工作報告，把今年經濟增長目標定於5.5%左右，符合市場預期，但較去年的目標6%低。他說，必須要付出艱苦努力才能達到目標。

據央視的轉播，中國第13屆全國人民代表大會第5次會議上午開幕，李克強在會中作政府工作報告。

李克強說，他說，中國經濟發展面臨「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」三重壓力，中小微企業生產經營困難，政府工作的形式主義和官僚主義仍然突出。綜合研判，今年中國發展面臨的風險明顯增多，必須「爬坡過坎」。

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他表示，今年發展主要預期目標是：國內生產總值增長5.5%左右；城鎮新增就業1100萬人以上，城鎮調查失業率全年控制在5.5%以內，消費者物價指數（CPI）增幅3%左右；進出口保穩提質，糧食產量保持在1.3兆斤（6500億公斤）以上。赤字率按2.8%左右安排，比去年的3.2%下調。

去年初，政府工作報告制定的GDP成長目標是「6%以上」，而去年中國最終實現GDP成長為8.1%，且第四季僅為4.0%。（編輯：周慧盈）1110305