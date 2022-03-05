中國提台灣議題方略 陸委會：反對強加政治框架

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（中央社記者沈朋達台北5日電）針對中國國務院總理李克強今天在宣讀政府工作報告時提到「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，陸委會強調，中華民國是主權國家，台灣民意反對「中方強加的政治框架」。

中國國務院總理李克強5日在中國第13屆全國人民代表大會第5次會議作政府工作報告時聲稱，要貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持「一個中國」原則和「九二共識」，推進兩岸關係和平發展和「祖國統一」，並提到「堅決反對外部勢力干涉」。

大陸委員會對此透過書面方式強調，中華民國是主權國家，台灣民意堅決反對「中方強加的政治框架、軍事恫嚇與外交打壓」。北京當局倘無法正視與面對此一事實、具體回應國際社會警惕其對台海安全的危害，其任何政策論述理論設計、單方法制與統戰操作，都將應對失據、枉然徒勞。

陸委會指，民主台灣是區域和平穩定力量，政府將堅定捍衛國家主權安全與自由民主，持續深化與理念相近國家合作，致力維護台海現狀。

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陸委會又指，中共兩會（全國人大、政協會議）是內部政治會議，其國務院政府工作報告，主要在強化當前面臨內外部政經、社會發展等挑戰困境的治理工作。

陸委會認為，北京當局應更聚焦改善其民眾真正關切的民生福祉權利，推動民主改革及制衡監督、防範其少數獨斷決策的治理風險；尊重而非監控壓迫民意、承擔責任而非損害國際規則秩序，將有助其應對當前複雜嚴峻情勢。（編輯：邱國強）1110305