疫情拖累內需 分析預測今年中國經濟成長減弱

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中國國家統計局17日公布去年GDP增長達8.1%，不過外媒預測今年GDP將下降至約5%。圖為14日河南省醫護人員準備進社區核酸檢測。（中新社）

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（中央社台北18日電）中國國家統計局17日公布去年GDP增長達8.1%，不過外媒分析，去年12月開始在中國蔓延的Omicron病毒變異株疫情拖低民眾消費力等，令今年中國經濟成長減弱，預測今年GDP下降至約5%。

中國國家統計局17日公布，中國去年的國內生產毛額（GDP）為人民幣114兆3670億元（約新台幣495兆元），年增8.1%。不過分季度看，第一季年增18.3%、第二季7.9%、第三季4.9%、第四季4%，逐季遞減。

國家統計局局長寧吉喆公布數據時表示，目前經濟下滑的壓力相對還是很大，居民就業及收入也受到限制。

路透社18日分析，雖然中國去年經濟成長強勁，但COVID-19疫情打擊供應鏈、房地產企業也快速降溫，及中國出生率下降，都影響中國經濟成長勢頭。

路透社此前預測中國開始踏入「5時代」（GDP年成長率約5%），並引述分析人士指，今年中國GDP可能下降至大約5%。

BBC中文網18日報導，綜合專家分析，去年第4季經濟成長只屬於中低速，是近年來十分罕見的較差表現；受疫情影響民眾出行及消費受限，多間房地產企業嚴峻債務拖累投資，中國政府也沒有像2008年大力投資基建來穩經濟，導致內需不足，拉抵經濟成長。

分析又出，中國對科技企業的打壓會拖低民間投資，全球經濟復甦，不少訂單已回到原來產地，打擊今年中國出口。分析預測今年中國經濟成長徘徊在約5%。

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中國外圍官媒環球時報18日社評也表示，雖然中國人均GDP超過世界平均水平，但與主要發達國家相比，還是有較大差距。去年底中央經濟工作會議指出，中國經濟發展面臨「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」三重壓力，也是當前經濟局面存在隱憂的總結。

社評又指，中國國內需求受疫情影響，下游中小企業生產經營面臨困難，企業信心出現波動等，是必須正視解決的問題。（編輯：陳沛冰/沈朋達）1110118