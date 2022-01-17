中國去年GDP年增8.1% Q2大幅滑落逐季遞減

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（中央社台北17日電）中國國家統計局今天公布，中國去年的國內生產毛額（GDP）為人民幣114兆3670億元，年增8.1%；其中第一季增幅18.3%，第四季4%，逐季遞減。

綜合澎湃新聞等陸媒報導，中國國務院新聞辦公室上午在北京舉行記者會，國家統計局局長寧吉喆說明2021年國民經濟運行情況時，作了上述公布。此前專家多預期中國去年的經濟成長率可達8%，為10年來最高，也高於中國政府設定的6%目標。

寧吉喆表示，初步核實，全年國內生產毛額114兆3670億元（約合新台幣491億元），按不變價格計算，比上年增長8.1%，兩年平均增長5.1%。

分季度看，第一季年增18.3%、第二季7.9%、第三季4.9%、第四季4%。

分產業看，第一產業增加值8兆3086億元，年增7.1%；第二產業增加值45兆904億元，年增8.2%；第三產業增加值60兆9680億元，年增8.2%。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1110117