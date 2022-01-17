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去年12月人民幣存款餘額走跌 探近8年新低

2022/1/17 19:46（1/17 22:31 更新）
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（中央社記者潘姿羽台北17日電）中央銀行今天公布110年12月國銀人民幣存款餘額為人民幣2318.60億元，月減41.67億元，且下探近8年新低，個人戶人民幣存款也連續10個月下滑。

根據央行統計，12月國銀人民幣存款餘額合計2318.60億元，其中外匯指定銀行（DBU）存款餘額2020.38億元，月減7.95億元，國際金融業務分行（OBU）存款餘額298.22億元，也較11月減少33.72億元。

央行官員表示，雖然12月國銀人民幣存款餘額合計數下探2014年2月以來、近8年新低，DBU存款餘額變化並不大，OBU存款減少較多，是因國內有電子業將人民幣匯出，認購中國大陸子公司的股權所致。

12月DBU人民幣存款餘額微幅下滑，央行官員說明，法人戶、個人戶均減少，定存、活存也同步下滑，不過幅度都不大；整體而言，人民幣存款水位已經處在蠻穩定的水準。

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至於個人戶人民幣存款連10月下滑，央行官員認為，個人戶存款走勢往下，意味散戶可能持續尋找其他投資標的，但難以推測背後原因，畢竟減幅很小，或許反映投資大眾有不同想法，各自轉往其他方面投資。

央行今天也提供最新的人民幣存款專案牌告利率，一個月期以永豐銀的3.05%最優，三個月期則是中信銀的3.28%，六個月期為渣打銀行的2.3%，九個月期是日盛銀行2.3%，一年期為土銀的2.4%。（編輯：張均懋）1110117

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