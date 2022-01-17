新台幣衝上近25年新高 專家揭關鍵轉折時間點

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（中央社記者潘姿羽台北17日電）新台幣匯率驚驚漲，今天盤中再次進逼「楊金龍防線」，收盤價也創下近25年新高。美國聯準會已經「放鷹」，為何新台幣匯率還是如此強勢？專家直指關鍵原因是「台灣例外」，但台幣的強勢格局可能第2季會出現轉折。

2020年初COVID-19疫情爆發後，全球實體經濟受到重創，台灣也一度信心潰堤，股匯市歷經史上最慘紅盤日。

但台灣迅速重整旗鼓，不只台股絕地大反攻，新台幣匯率更是一枝獨秀，2020年連闖30元、29元兩道整數大關，2021年更升破28元。

新台幣匯率去年下半年持續在27.8元至28元的區間盤整，近期則因台股強勢上攻，吸引熱錢湧入追捧，再次帶動股匯雙漲。

今天台股在權值股台積電領漲之下，衝破18500點，新台幣盤中最高也升抵27.55元，步步進逼有「楊金龍防線」之稱的27.5元價位，收盤價27.607元則創下近25年新高。

元大寶華董事長梁國源分析，新台幣強勢不是一天兩天，而是這一兩年來的事，會有這樣的狀況，原因就是「台灣例外」；疫情期間，台灣經濟基本面的表現遠遠超乎全球主要經濟體，只要台灣基本面續強，就持續為台幣提供支撐力道。

但新台幣強勢格局還能延續多久，梁國源認為，今年第2季可能就會出現轉折。

「台幣雖然強，但是台幣的強法，不會像先前那麼強」，梁國源表示，新台幣從29元邁向28元的時間不長、力道也很猛，但站上27元後，在27.6元至28元的區間盤整超過半年，顯見隨著其他經濟體慢慢復甦，台灣已經「沒那麼例外」。

最近台幣重啟升勢，但美國聯準會的貨幣政策將是今年牽動股匯市走勢的最大黑天鵝。梁國源指出，最近國際美元回檔，一方面是市場已提前反映聯準會升息的訊息，另一方面，Omicron變異株使得美國確診病例數再次攀升，帶來不確定性。

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梁國源分析，近期新台幣延續強勢格局，除了台灣經濟基本面還是很好，也有美國聯準會貨幣政策動向還不明確的因素；如果美國聯準會3月結束購債後升息，且會後聲明更加鷹派，不排除美元更強，加速資金撤離新興亞洲市場。

梁國源表示，從年增率來看，台灣經濟數據還是很不錯，但從季增率、月增率觀察，台灣經濟已經走向高原期，大幅成長的空間有限；後續台灣經濟走勢與美國聯準會動向，分別形成牽動新台幣升貶的力道，兩者互相拉鋸，就看哪股力道較強，將決定新台幣後續走勢。（編輯：潘羿菁）1110117