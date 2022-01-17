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股匯雙漲 新台幣收27.607元飆近25年新高

2022/1/17 17:58（1/17 22:31 更新）
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台灣17日股匯雙漲，新台幣兌美元創下近25年新高。（中央社檔案照片）
台灣17日股匯雙漲，新台幣兌美元創下近25年新高。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北17日電）權值股台積電氣勢如虹，吸引外資匯入追捧，激勵台灣今天上演股匯雙漲的戲碼，不只台股大漲逾百點，新台幣兌美元連4升，收盤收27.607元，升值1.7分，且創下近25年新高，台北及元太外匯市場總成交金額放大至16.07億美元。

台積電盤中股價創新高、來到688元，帶動半導體及IC類股走勢，台股今天盤中一度漲132點、衝上18535.42點，尾盤拉抬收在18525.44點，上漲122.11點，距離台股1月5日盤中最高價18619.61點僅一步之遙。

外匯交易員表示，台積電上週法說會對於營運展望釋出正面訊息後，激勵市場信心，外資更是連日匯入追捧，帶動新台幣匯價步步走高，新台幣兌美元今天開盤價為27.63元，盤中最高升抵27.55元。

外匯交易員指出，雖然新台幣盤中匯價並未突破日前的高點，但央行不樂見升勢太急，從台幣升破27.6元後，就陸續進場買匯調節，抑制升勢；不過新台幣終場收在27.607元，仍創下近25年新高紀錄。

交易員認為，只要台股延續上攻力道，外資還是會偏匯入，加上出口商農曆年前有拋匯的實質需求，均支撐台幣走高，短線新台幣料將續呈偏升整理。（編輯：潘羿菁）1110117

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