台灣2028人均GDP超越日本？學者：盤點優勢強化競爭力

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（中央社記者潘姿羽台北17日電）日本經濟研究中心（JCER）預測，日本人均GDP將在2027年被南韓超車、2028年被台灣超越。學者認為，依據國際貨幣基金組織（IMF）資料，上述預測結果可能性不高，但台灣仍應盤點自身優勢、持續強化競爭力。

日本經濟研究中心（JCER）認為，日本人均GDP將先後被南韓、台灣超越，原因是日本的數位化步調緩慢，拖累生產力更為低迷，不利人均GDP成長。

台經院國際事務處研究員邱達生表示，根據IMF去年10月預測結果，台灣人均GDP可望於2025年超越南韓；但若和日本相比，2025年日本人均GDP就已突破5萬美元，2026年升至5萬1797美元，台灣直到2026年，人均GDP尚未達到4.5萬美元的水準。

邱達生表示，預測人均GDP的兩項重要參數分別是經濟成長率以及人口，日本人口老化嚴重，台灣、南韓也有同樣問題；日本智庫會有這樣較悲觀的預測，一方面是對中長期日本經濟成長看法較保守，另一方面應是想激勵政府應強化數位領域，並對於少子化、高齡化有更積極的政策作為。

「（日本預測）參考參考就好，但有點出重點，數位化很重要」，邱達生表示，日本智庫的態度值得警醒，他們認為台灣數位化做得很好，台灣也應該盤點「有沒有做得那麼好」，確認自身優勢在哪裡，以及有哪些地方需要補強。

中經院副院長王健全則說，日本企業層級分明，要動起來比較困難，台灣組織相對扁平化，加上中小企業較多，優點是比較靈活，可以快速因應網路時代的趨勢，缺點是資源有限。

王健全解釋，數位轉型分為三階段，數位化、數位優化、數位轉型，數位化要先做到電子化，電子化後拓展到行銷、研發稱為數位優化，轉型則是整個商業模式、任務編制都要有所改變。

「台灣企業做數位轉型，大企業比較積極，中型企業想做、但比較沒有方向」，王健全指出，政府應建立數位轉型服務團或是觀摩中心，讓中型企業體驗數位轉型的好處，進而有明確前進的目標。

相較中大型企業多有推展數位轉型的企圖，王健全坦言，台灣存在許多小型企業，但他們目標是求生存，比較沒有能力推動數位轉型。

不過王健全強調，數位轉型、淨零碳排是未來十年產業發展的關鍵，尤其疫情更加速數位轉型的趨勢，企業要維繫競爭力，數位轉型仍是必須走的道路。（編輯：潘羿菁）1110117