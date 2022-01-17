台股挑戰18619點新高 法人：看台積電概念與金融股

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北17日電）在台積電領漲下，台股今天收在18525.44點，上漲122.11點，距離台股歷史新高18619.61點僅一步之遙。法人表示，台積電概念股和具備升息題材的金融股，將扮演台股兩大攻堅主流。

顧德投顧分析師江慶財說，晶圓代工廠台積電對最大客戶蘋果4奈米製程訂單漲價成功，暗示未來台積電對其他客戶漲價機率相對較高，為台積電這次法人說明會提供強而有力的背書。

江慶財指出，部分研究機構與專家認為美國可能從今年3月開始升息，將影響全球金融市場，台灣金融股相對有機會；升息對房市影響比股市大很多，是否會有資金從房市轉到股市，可以密切觀察。

江慶財表示，台股兩大攻堅主流包括台積電概念股和金融股，占台股比重高，兩大族群若能轉強，台股相對有表現機會。不過隨著農曆春節長假將至，剩下交易日不多，市場態度可能轉為保守，在成交量相對萎縮下，可留意有業績、題材或人氣匯集的族群慢慢布局。

國泰證期分析，台積電去年第4季與去年每股稅後純益同步創高，今年第1季業績預估將季增近1成，全年營收增幅估達25%以上，將超越半導體產業與IC設計業表現，意味營收將持續創歷史新高，逼近新台幣2兆元大關，在財報與展望皆優於預期之下，激勵股價出現強勁表現。

國泰證期指出，美股重挫帶給台股壓力，但台積電強勢之下，仍給予加權指數強勁的下檔支撐。去年底資金開始回流半導體族群，外資在台積電也轉為偏多操作，預期股價在整理近一年之後，資金回流將有望延續，因此短線在台積電強勢之下，台股相較亞股與美股也將維持強勢格局。

華冠投顧分析師白易弘表示，台股今天量能較少，主要跟內資休息有關，航運及鋼鐵等傳產族群今天未獲資金青睞，是因為投資人對今年成長空間有疑慮；金融股原本具備升息題材，但漲多後殖利率相對不便宜，短線呈現高檔震盪。

白易弘認為，26日台股將封關，內資態度稍微保守，外資現階段還是買權值電子股為主，等農曆過年後再做打算。（編輯：黃國倫）1110117