台積電今年來市值增1036億美元 居全球10大廠之冠

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（中央社記者張建中台北17日電）台積電創新天價，收在新台幣683元，今年來市值激增1.76兆元。若以台積電ADR計，今年來市值增加1036億美元，增幅達16.55%，在全球前10大市值企業中高居第1。

台積電在外資持續買超1萬9185張拉抬下，今天股價表現強勁，開盤跳空達685元，一舉飛越去年1月21日679元高價，創新天價，盤中進一步揚升至688元，終場收在683元，上漲11元，市值攀高至17.71兆元。

台積電（2330）今年來股價大漲68元，漲幅11.05%，市值增加1.76兆元，貢獻大盤指數約569點，為台股多頭指標。

觀察台積電ADR表現，比現股更加強勢，不僅領先於1月13日盤中創下145美元新天價，以14日收盤價140.66美元計，市值攀高至7294.6億美元，躍居全球第8位，今年來市值大增1036億美元，增幅達16.55%，更在全球前10大市值企業中高居第1。

因台積電ADR相對強勢表現影響，台積電ADR溢價幅度擴大至13.71%。分析師王兆立認為，台積電ADR溢價幅度擴大，意味著美國的投資人比台灣的投資人更愛台積電，願意給予比台灣市價更高的價格。

王兆立表示，台積電去年深受地緣政治影響，擴大全球投資，市場投資人憂心台積電毛利率恐面臨沉重壓力，壓抑台積電股價表現，於去年1月21日創下679元天價後，進入中段整理，最低還一度下探518元。

王兆立指出，台積電去年8月全面調漲代工報價，今年美元營收可望成長25%至29%，增幅將高於晶圓代工業的20%平均水準，市占率將進一步擴大，晶圓代工業龍頭地位穩固，長期毛利率將達53%及以上，優於預期，是推升台積電今年來股價展開新一波漲勢的主要動力。

王兆立表示，美國今年來升息疑慮升高，影響科技類股表現，包括蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、Alphabet、亞馬遜（Amazon）、Meta及輝達（NVIDIA）今年來股價紛紛下挫，台積電ADR卻逆勢勁揚16.55%，表現格外亮眼。

英特爾（Intel）今年來股價雖然也有不錯表現，上揚8.56%，市值攀升至2265.3億美元。王兆立指出，台積電今年來市值已大增1036億美元，若加計去年增加的1377億美元，台積電1年多增加的市值便比英特爾市值還多，英特爾有意爭食台積電晶圓代工市場，投資人似乎已經以實際行動表達對結果的看法。（編輯：張均懋）1110117