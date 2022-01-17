更多編輯台推薦新聞：
1922疫苗預約平台上午10時再開放 分流時程7大QA看這裡
生活

1922疫苗預約平台上午10時再開放 分流時程7大QA看這裡

按下檢舉鍵之後 臉書審核員怎麼決定貼文刪還是留？
科技

按下檢舉鍵之後 臉書審核員怎麼決定貼文刪還是留？

護傳統也拚創新「魔術之手」許正宗當布袋戲超級助選員
文化+

護傳統也拚創新「魔術之手」許正宗當布袋戲超級助選員

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台積電
新聞專題
台積電1/300

台積電今年來市值增1036億美元 居全球10大廠之冠

2022/1/17 20:46（1/17 21:00 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台積電今年來市值增加1036億美元，增幅達16.55%，在全球前10大市值企業中高居第1。（中央社檔案照片）
台積電今年來市值增加1036億美元，增幅達16.55%，在全球前10大市值企業中高居第1。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北17日電）台積電創新天價，收在新台幣683元，今年來市值激增1.76兆元。若以台積電ADR計，今年來市值增加1036億美元，增幅達16.55%，在全球前10大市值企業中高居第1。

台積電在外資持續買超1萬9185張拉抬下，今天股價表現強勁，開盤跳空達685元，一舉飛越去年1月21日679元高價，創新天價，盤中進一步揚升至688元，終場收在683元，上漲11元，市值攀高至17.71兆元。

台積電（2330）今年來股價大漲68元，漲幅11.05%，市值增加1.76兆元，貢獻大盤指數約569點，為台股多頭指標。

觀察台積電ADR表現，比現股更加強勢，不僅領先於1月13日盤中創下145美元新天價，以14日收盤價140.66美元計，市值攀高至7294.6億美元，躍居全球第8位，今年來市值大增1036億美元，增幅達16.55%，更在全球前10大市值企業中高居第1。

因台積電ADR相對強勢表現影響，台積電ADR溢價幅度擴大至13.71%。分析師王兆立認為，台積電ADR溢價幅度擴大，意味著美國的投資人比台灣的投資人更愛台積電，願意給予比台灣市價更高的價格。

王兆立表示，台積電去年深受地緣政治影響，擴大全球投資，市場投資人憂心台積電毛利率恐面臨沉重壓力，壓抑台積電股價表現，於去年1月21日創下679元天價後，進入中段整理，最低還一度下探518元。

王兆立指出，台積電去年8月全面調漲代工報價，今年美元營收可望成長25%至29%，增幅將高於晶圓代工業的20%平均水準，市占率將進一步擴大，晶圓代工業龍頭地位穩固，長期毛利率將達53%及以上，優於預期，是推升台積電今年來股價展開新一波漲勢的主要動力。

王兆立表示，美國今年來升息疑慮升高，影響科技類股表現，包括蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、Alphabet、亞馬遜（Amazon）、Meta及輝達（NVIDIA）今年來股價紛紛下挫，台積電ADR卻逆勢勁揚16.55%，表現格外亮眼。

英特爾（Intel）今年來股價雖然也有不錯表現，上揚8.56%，市值攀升至2265.3億美元。王兆立指出，台積電今年來市值已大增1036億美元，若加計去年增加的1377億美元，台積電1年多增加的市值便比英特爾市值還多，英特爾有意爭食台積電晶圓代工市場，投資人似乎已經以實際行動表達對結果的看法。（編輯：張均懋）1110117

延伸閱讀
晶圓代工龍頭台積電資本支出破兆 三星電子恐難追上外資買超逾64億元 加碼晶圓雙雄股匯雙漲 新台幣收27.607元飆近25年新高台積電大漲25元股價飆至656元 市值突破17兆
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀