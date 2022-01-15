台積電飆高 零股股東今年來減2.48萬人、大股東增21人

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台積電今年股價飆漲，但股東人數卻減少近5萬人，其中零股股東就少了2.48萬人。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張建中新竹15日電）台積電今年來股價飆漲57元，股東人數卻減少近5萬人，零股股東減少最多，達2.48萬人，持股1000張以上的大股東增加21人。法人認為籌碼集中度提高，有利後續表現。

台積電股價在經過長時間於新台幣600元上下震盪整理後，今年來走勢強勁，自615元快速攀高至672元，大漲57元，漲幅約9.26%。

隨著股價走高，台積電股東卻不斷減少，據台灣集中保管結算所統計，台積電股東總人數降至90萬人以下，滑落至86萬7532人，創10個月新低，今年來減少4萬8865人。

台積電持股不到1張的零股股東人數降至51萬754人，今年來減少2萬4850人。持股1至5張的股東人數也降至28萬4381人，今年來減少2萬1214人。反觀持股1000張的大股東人數則增至1549人，今年來增加21人。

分析師王兆立表示，台積電去年初股價急漲，於1月21日創下679元的天價，之後進入中段整理。隨著股價逼近歷史最高價，去年追高買在高點的投資人，在持股套牢將近1年，難免會要賣股解套。

王兆立指出，台積電去年股價最高679元，最低518元，若以去年每股純益23.01元計，本益比介於22.5至29.5倍。

台積電今年營運展望樂觀，美元營收可望成長25%至29%，王兆立表示，法人普遍預估台積電今年每股純益可望挑戰30元，若依去年的本益比區間推算，股價將約675元至885元。

王兆立說，除強勁基本面外，台積電大股東人數增加，籌碼集中度提高，將有利未來股價表現，不排除有機會挑戰679元歷史最高價。不過，美股表現將持續影響外資動向，並牽動台股及台積電走勢，仍須追蹤留意。（編輯：趙蔚蘭）1110115