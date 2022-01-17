外資買超逾64億元 加碼晶圓雙雄

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（中央社記者吳家豪台北17日電）台股今天收18525.44點，上漲122.11點，外資及陸資買超新台幣64.62億元，大幅加碼晶圓雙雄、印刷電路板（PCB）及半導體類股，其中聯電、台積電分別買超4.54萬張、1.91萬張。

權值股台積電今天盤中股價創新高、來到688元，帶動半導體及IC類股走勢，台股今天盤中一度漲132點、衝上18535.42點，尾盤拉抬收在18525.44點，上漲122.11點，距離台股1月5日盤中最高價18619.61點僅一步之遙。

自營商今天賣超6.84億元，投信買超4.51億元，外資及陸資買超64.62億元；三大法人合計買超62.29億元。

觀察外資買超前10名個股，晶圓雙雄聯電、台積電高居前2名，分別買超4.54萬張、1.91萬張；金融股新光金買超1.89萬張，排在第3名。

第4至10名依序為金像電1.8萬張、華通8352張、京元電子7044張、億光5427張、日月光投控4742張、仁寶4490張、華航4149張。

投信買超前3名為金像電3907張、富采3050張、友達2587張，其他7檔全部為金融股，包括中信金、新光金、玉山金、台新金、兆豐金、第一金、永豐金。（編輯：潘羿菁）1110117