更多編輯台推薦新聞：
1922疫苗預約平台上午10時再開放 分流時程7大QA看這裡
生活

1922疫苗預約平台上午10時再開放 分流時程7大QA看這裡

按下檢舉鍵之後 臉書審核員怎麼決定貼文刪還是留？
科技

按下檢舉鍵之後 臉書審核員怎麼決定貼文刪還是留？

護傳統也拚創新「魔術之手」許正宗當布袋戲超級助選員
文化+

護傳統也拚創新「魔術之手」許正宗當布袋戲超級助選員

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

外資買超逾64億元 加碼晶圓雙雄

2022/1/17 19:10（1/17 21:00 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北17日電）台股今天收18525.44點，上漲122.11點，外資及陸資買超新台幣64.62億元，大幅加碼晶圓雙雄、印刷電路板（PCB）及半導體類股，其中聯電、台積電分別買超4.54萬張、1.91萬張。

權值股台積電今天盤中股價創新高、來到688元，帶動半導體及IC類股走勢，台股今天盤中一度漲132點、衝上18535.42點，尾盤拉抬收在18525.44點，上漲122.11點，距離台股1月5日盤中最高價18619.61點僅一步之遙。

自營商今天賣超6.84億元，投信買超4.51億元，外資及陸資買超64.62億元；三大法人合計買超62.29億元。

觀察外資買超前10名個股，晶圓雙雄聯電、台積電高居前2名，分別買超4.54萬張、1.91萬張；金融股新光金買超1.89萬張，排在第3名。

第4至10名依序為金像電1.8萬張、華通8352張、京元電子7044張、億光5427張、日月光投控4742張、仁寶4490張、華航4149張。

投信買超前3名為金像電3907張、富采3050張、友達2587張，其他7檔全部為金融股，包括中信金、新光金、玉山金、台新金、兆豐金、第一金、永豐金。（編輯：潘羿菁）1110117

延伸閱讀
台積電今年來市值增1036億美元 居全球10大廠之冠
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族