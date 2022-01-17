台積電衝688元新天價 台股漲122點蓄勢再戰新高

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（中央社記者吳家豪台北17日電）權值股台積電今天盤中股價創新高、來到688元，帶動半導體及IC類股走勢，台股今天盤中一度漲132點、衝上18535.42點，尾盤拉抬收在18525.44點，上漲122.11點，距離台股1月5日盤中最高價18619.61點僅一步之遙。

台股今天成交值達新台幣2596.95億元，電子成交比重超過67%，帶動電子股上漲1.5%；金融股跌0.94%，鋼鐵股跌0.26%，航運股下挫2.23%。

晶圓代工廠台積電營運展望樂觀，今天股價開盤上漲13元，終場收在683元、漲幅1.64%，收盤同樣創下新天價；25日將舉辦法人說明會的聯電漲2.55%，收64.3元；手機晶片廠聯發科反彈上漲4.69%，收1115元。

航運貨櫃股拉回整理，萬海下跌4.32%，收166元；長榮跌3.79%，收在127元；陽明跌1.86%，以105.5元作收。

富邦投顧表示，台股近期在電子權值股撐盤下，維持偏多震盪格局，搭配中長期均線走揚，紅包行情展望維持正向。（編輯：楊凱翔）1110117