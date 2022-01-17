農曆年節將近 公股、民營銀行24日起開放兌換新鈔

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（中央社記者謝方娪台北17日電）農曆春節將來臨，台北富邦銀行135家分行，1月24日起將提供新鈔提領與兌換服務；因應Omicron疫情，新鈔兌換期間除落實實聯制，北富銀將祭出人流控管及預約取號措施。

為因應民眾農曆春節前兌換新鈔需求，中央銀行洽請台灣銀行、土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台灣中小企業銀行及中華郵政等8家金融機構，選定454家分行（郵局）作為指定兌鈔地點，於24日至28日開放換鈔。

除了公股行庫提供民眾兌換新鈔服務，台北富邦銀行全台135家分行也將自24日至28日期間開放新鈔兌領服務，一連5天不間斷，協助民眾備妥過年期間需要的現金。

因應近期疫情升溫，北富銀表示，新鈔兌換期間除落實實聯制外，將同步進行人流控管及預約取號措施，各分行視空間大小，將以1.5公尺安全社交距離可容納人數作為上限，避免營業大廳人潮久候。

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北富銀表示，越接近除夕兌換新鈔人潮越多，民眾若有換新鈔需求可提早安排，且分行新鈔庫存量會依當天臨櫃兌換情況隨時變化，建議民眾前往兌領前可先致電分行詢問。

自24日起，民眾即可依自身便利性，選擇至全台北富銀各分行臨櫃換鈔或在分行ATM領取新鈔，不過民眾要注意，若選擇至分行ATM領取新鈔，盡量選擇單純提款機領鈔，若為存提款機，較無法保證皆為新鈔。（編輯：蘇志宗）1110117