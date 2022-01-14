中國2021年進出口突破6兆美元 年增21.4%

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（中央社台北14日電）據中國海關總署今天公布，2021年中國進出口總值人民幣39.1兆元（約新台幣169.7兆元），年增21.4%，創歷史新高；以美元計價，2021年首度突破6兆美元關卡，來到6.05兆美元。

中國國務院新聞辦公室14日舉行2021年全年進出口情況新聞發布會，中國海關總署新聞發言人李魁文指出，據海關統計，2021年中國貨物貿易進出口總值39.1兆元，比2020年增長21.4%。其中，出口21.73兆元，增長21.2%；進口17.37兆元，增長21.5%。

他說，以美元計價，2021年中國進出口規模達到了6.05兆美元，年內跨過5兆、6兆美元兩大台階，達到了歷史高點。這一年的外貿增量達到了1.4兆美元。

李魁文指出，2021年，中國前五大貿易夥伴依次為東協、歐盟、美國、日本和韓國，對上述貿易夥伴進出口分別為5.67、5.35、4.88、2.4和2.34兆元，分別增長19.7%、19.1%、20.2%、9.4%和18.4%。

中國2021年出口大幅增長，也因為COVID-19疫情受惠。李魁文提到，醫藥材及藥品出口增長101.2%，「有力支持了全球抗疫」。

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不過中國今年面臨經濟下滑的龐大壓力。路透社指出，中國海關總署發布的數據顯示，以美元計價，2021年12月出口年增20.9%，為5個月低點；進口增長19.5%，為3個月最低。

李魁文表示，展望今年，外貿面臨的不確定不穩定不均衡因素增多。中國經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力。全球疫情形勢依然嚴峻，外部環境更趨複雜嚴峻和不確定，國際需求復甦勢頭放緩。此外，再疊加2021年外貿基數較高的因素，2022年外貿運行面臨一定的壓力。（編輯：楊昇儒）1110114