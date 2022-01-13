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中國恆大爆財務危機
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中國恆大爆財務危機2/180

穩經濟 中國力促國企併購房地產風險企業

2022/1/13 17:52
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（中央社台北13日電）中國多間房地產企業發生債務問題，據報導，近期廣東、上海等多地政府推動國企、央企聯手併購「出險」房地產企業，主要目的是防範資產價格大幅度波動帶來的中國整體性金融風險。

海外媒體自由亞洲電台12日報導指出，廣東、上海等多地政府展開國企、央企聯手併購「出險」民營房地產企業的行動，專家剖析，該舉關乎中國整體經濟；不過這項收購行動是否經過統一指令，尚不得而知。

報導引述中國房地產和金融業人士分析，這一輪併購民企房地產，目的是防範資產價格大幅波動會對中國整體性金融帶來風險。透過各省或央企背後的強大資金併購有債務問題的民企，可將整體性的金融風險分散到各省或地區，減低集中爆發的可能性，以時間換取空間解決問題。

對於併購行動是否是中央統一指令，該篇報導引述專家意見指出，雖然說是沒有指令性，但國企的性質畢竟和民企不同，當然不可能在政策上明確指出，因為這和鼓勵民營企業發展的說法背道而馳。但這個舉動確實在防範金融風險的指令性上符合政策安排。

據第一財經報導，目前有保利、華僑城和中國綠發等9家國企及央企，被要求併購11家有中高風險的民企房地產，包括綠色控股、融創中國及世茂集團等。

這波國、央企併購行動主要由地方政府牽線搭橋，例如，廣東省政府近期召集多家房地產企業開會，參會的企業有奧園集團、中海地產和珠江實業集團等國企和民企。

報導指出，併購是否成功仍要看買賣雙方的意願。有行業人士分析，目前央企併購意願並不強烈，主要是央企認為價格不夠低。

先前併購消息一出，中國股市的地產股價上漲，有可能被併購的上海世茂甚至漲停；顯示市場願意看到這些較大型的民營房地產企業被國企併購。

去年中國具指標性的房地產企業恆大集團、花樣年出現嚴重債務問題，債務危機仍未解除。（編輯：陳沛冰/李雅雯）1110113

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