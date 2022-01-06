中國大學畢業生出國人數大減 疫情及經濟是主因

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（中央社台北6日電）中國各大院校陸續發布2021屆畢業生就業品質報告，包括北京大學及北京清華大學等頂級學府，畢業生出國深造人數明顯下降。留學業人士認為，這與疫情和經濟成長趨緩壓力有關。

香港經濟日報報導，根據各大院校發布的2021屆畢業生就業品質報告，2021年北京大學出國留學人數只有793人，占畢業生總數8.17%；其中本科生出國人數553人。2021年出國留學人數、占比都較2020年大跌，2020年該校畢業生出國留學1084人，占畢業生總數13.34%。

北京清華大學畢業生出國留學人數連續兩年下滑。2019年畢業生出國人學人數與占比為1035人、15.3%；人數和占比在2020年下跌達674人、9.6%。2021年人數、占比再下滑，分別為517人、6.9%。

除了大學畢業生留學人數減少，一些國際學校也受到影響。報導引述留學數據平台「宜校」創始人肖經棟表示，由於疫情和國際關係影響，一些家長轉而優先考慮就讀普通高中；另一方面，由於經濟下行壓力，能夠支付起出國留學費用的家庭在減少，也導致有意願出國留學的人數減少。

肖經棟表示，中國2021年國際學校新高一學生估計按年減少約20%。

深圳國際學校新哲書院獨立董事高波也表示，經濟和留學人數有明顯關係；如果經濟好，即使有疫情以及國際關係摩擦，留學人數也不會減少。但當前經濟成長趨緩壓力較大，讀國際學校後再留學，需要數百萬人民幣，對一些家庭可能變成了「巨款」。（編輯：陳沛冰/李雅雯/繆宗翰）1110106