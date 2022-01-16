習近平警告中國數位經濟發展不健康 須堅決治理

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中共總書記習近平（前）近日警告，中國應堅決糾正數位經濟發展下的不健康趨勢。（中新社）

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（中央社台北16日電）中共中央總書記習近平近日撰文警告，中國數字經濟（數位經濟）在快速發展中出現了一些不健康、不規範的苗頭和趨勢，對國家經濟金融安全構成威脅，必須堅決糾正和治理。

中國官媒新華社報導，今天出版的第2期「求是」雜誌發表習近平的文章「不斷做強做優做大我國數字經濟」。

文章稱，近年來數位經濟重塑全球經濟結構，改變全球競爭格局；中國要充分發揮海量數據和豐富應用場景的優勢，促進數位經濟技術和實體經濟技術融合，不斷做強做優做大中國數位經濟。

文章指出，與世界數位經濟大國相比，中國數位經濟大而不強、快而不優；而且中國數位經濟在快速發展中也出現了一些不健康、不規範的苗頭和趨勢。這些問題不僅影響數位經濟健康發展，而且違反法律法規，對國家經濟金融安全構成威脅，必須堅決糾正和治理。

文章又稱，發展數位經濟是把握新一輪科技革命和產業變革新機遇的戰略選擇，數位經濟發展健康，有利於推動構建新發展格局，以及國家競爭新優勢。

文章指出，數位經濟發展關乎國家發展大局，要加強關鍵核心技術，加快新型基礎設施建設，積極參與數位經濟國際合作。各級領導幹部要提高數位經濟思維能力和專業質素，強化安全意識。

中國國務院12日正式發布「十四五數字經濟發展規劃」。根據規劃，到2025年，中國數位經濟邁向全面擴展期，數位經濟核心產業增加值占國內生產毛額（GDP）比重達到10%。（編輯：陳沛冰/翟思嘉）1110116