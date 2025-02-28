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中國兩會將登場 習近平：政府要有所為有所不為

2025/2/28 17:10
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（中央社台北28日電）中國全國人大、政協兩會3月初將登場之際，中共刊物「求是」雜誌發表中共總書記習近平的文章，提到必須統籌有效市場和有為政府的關係，形成既「放得活」又「管得住」的經濟秩序，政府要有所為、有所不為，解決好缺位、越位問題。

新華社今天報導，3月1日出版的第5期「求是」雜誌將發表習近平的文章，題為「經濟工作必須統籌好幾對重要關係」。

文章提到，當前外部環境變化帶來的不利影響加深，中國經濟運行仍面臨不少困難和挑戰，但同時中國長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。中共中央集中統一領導是做好經濟工作的根本保證。

文章表示，經濟工作千頭萬緒，必須統籌好幾對重要關係。一是有效市場和有為政府的關係，形成既「放得活」又「管得住」的經濟秩序，政府要有所為、有所不為，解決好缺位、越位問題。政府行為越規範，市場作用就越有效。

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二是總供給和總需求的關係，要持續深化供給方面的結構性改革，加快補上內需特別是消費的缺點，使內需成為拉動經濟增長的主動力和穩定錨。三是培育新動能和更新舊動能的關係，因地制宜發展新質生產力，以科技創新引領培育壯大新興產業和未來產業，加快傳統產業改造升級，推動新舊發展動能平穩接續轉換。

四是做好增量和盤活存量的關係，全面提高資源配置效率，管好資產和調整負債。五是提升質量和做大總量的關係，在高質量發展的過程中有效提升質量及合理增加數量。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1140228

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