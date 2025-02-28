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中國兩會在即 政治局會議強調科技發展防外部衝擊

2025/2/28 15:00
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（中央社記者謝怡璇北京28日電）中國全國兩會將在3月初登場，中共中央政治局今天召開會議討論政府工作報告，強調要擴大國內需求，推動科技和產業創新融合發展，穩住樓市股市，防範化解重點領域風險及外部衝擊。

據新華社，中共中央政治局28日召開會議，討論中國國務院擬提請第14屆全國人民代表大會第3次會議審議的「政府工作報告」。會議由中共中央總書記習近平主持。

會議強調，今年是「十四五」規劃收官之年，做好政府工作，要在以習近平為核心的中共中央堅強領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實中共20大和20屆二中、三中全會精神，按照中央經濟工作會議部署，堅持穩中求進工作總基調，並要紮實推動高質量發展，進一步全面深化改革，擴大高水準對外開放，實施更加積極有為的宏觀政策。

會議提到，要擴大國內需求，推動科技創新和產業創新融合發展，穩住樓市股市，防範化解重點領域風險和外部衝擊，穩定預期、激發活力，推動經濟持續回升向好，不斷提高人民生活水平，保持社會和諧穩定，高質量完成「十四五」規劃目標任務，為實現「十五五」良好開局打牢基礎。

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報導指會議還研究了其他事項。

中國將於3月4日與5日先後召開全國政協會議與全國人大會議，外界其中一個焦點，是面對美國加徵關稅等情況下，中國如何提振經濟。（編輯：陳鎧妤）1140228

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