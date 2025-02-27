中國兩會將登場 市場估財政赤字率目標上調至4%

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（中央社台北27日電）中國全國兩會即將召開，券商陸續發布報告預測今年經濟數據目標，及後續財經政策可能方向。一般預料貨幣政策維持適度寬鬆，有機會降準、降息。消費者物價指數目標可能下調至2%左右，財政赤字率則調高至4%。

2025年中國全國政協會議及全國人大會議「兩會」將先後於3月4日及5日登場，會中將發布今年的政府工作報告，提出今年的經濟成長率、消費者物價指數（CPI）、財政赤字率等目標。

據第一財經，在全國兩會舉行前夕，中國多家知名券商陸續發布前瞻報告，預測相關數據並分析未來財經政策的走向。

報導分析，就已經舉行的中國地方兩會顯示，地方政府對今年全年經濟形勢判斷仍然比較謹慎，因此短期資本市場的表現可能並不會改變即將登場的全國兩會對全年經濟仍面臨壓力的判斷。

多數省在今年的工作報告中將CPI目標從去年的「3%左右」調整至「2%左右」，這個變化也可能反映在今年全國兩會所發布的政府工作報告中。

報導引述中信證券首席經濟學家明明率領的團隊就當前經濟情勢和地方兩會所釋放的訊息所做分析，今年全國CPI目標將從過去幾年的3%左右下調至2%左右。此外，赤字率有可能將提高至4%左右。貨幣政策方面，兩會及政府工作報告中對貨幣政策將延續「適度寬鬆」基調。

去年年底舉行的中國全國財政工作會議透露，2025年要實施更加積極的財政政策，包含安排更大規模政府債券、提高赤字率。今年2月下旬，中國財政部長藍佛安在人民日報上撰文，表態今年將提高財政赤字率、安排更大規模政府債券。

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在這樣的政策宣示之下，市場普遍認為今年的赤字率目標將會至少上調至4%。

另據西部證券、中金公司的報告，今年科技創新依然受到重視，人工智慧發展可能加速。同時，擴大內需、刺激消費也將是政策的重要著力點，包含加大購車補貼與家電以舊換新措施規模，刺激消費市場復甦。（編輯：吳柏緯/周慧盈）1140227