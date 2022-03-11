中國未譴責俄侵烏 李克強稱奉行獨立外交政策

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（中央社記者張淑伶上海11日電）針對國際社會質疑中國在俄烏戰事中的立場，中國國務院總理李克強今天說，「中國始終奉行獨立自主的和平外交政策」，並表示當前世界經濟已經很艱難，有關制裁對各方都不利。

中國第13屆全國人民代表大會第5次會議今天舉行閉幕會，會後以視訊連線的方式舉行總理記者會，由李克強回答中外媒體提問，烏克蘭局勢是焦點之一。

外媒提問，俄羅斯對烏克蘭發動襲擊以來已經造成200萬難民，但中方至今沒有對俄國的行為進行譴責，或者將其稱之為「入侵」，是否不論怎樣中方都不會對俄進行譴責？在俄羅斯面臨制裁的情況下，中方是否會進一步對俄羅斯提供經濟、金融支持？是否擔心這樣做會受到來自其他國家制裁的負面影響？

李克強並未一一回覆上述問題，而是重申當前中國政府對此事的表態。他強調，中國奉行獨立自主的和平外交政策，發展雙邊關係從不針對第三方。

他說，關於烏克蘭局勢，中方主張各國主權領土完整都應該得到尊重，聯合國憲章宗旨和原則都應該得到遵守，各國合理安全關切也應該得到重視，「中方據此作出我們自己的判斷，並願意和國際社會一道為重返和平發揮積極的作用」。

他說，當前的烏克蘭局勢確實令人擔憂，應當盡最大努力支持俄烏雙方克服困難進行談判，談出和平的結果。當務之急要避免緊張局勢升級甚至失控，國際社會和各方對此都有共識。中方已經提出應對烏克蘭局勢特別是人道局勢的倡議，並將繼續向烏方提供人道主義援助。

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對於西方國家為首發起的制裁俄羅斯行動，李克強說，當前世界經濟受疫情衝擊等影響已經很艱難了，有關制裁會對世界經濟復甦造成衝擊，對各方都不利，「中方願為維護世界和平穩定，促進發展繁榮作出自己建設性努力。」

根據中國外交部，中國紅十字會向烏克蘭方面提供一批人道主義援助物資包括食品、生活必需品等，價值人民幣500萬元（約新台幣2250萬元），這一批物資9日已經從北京啟運，後續將透過適當方式儘快交付烏克蘭。（編輯：周慧盈）1110311