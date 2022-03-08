婦女節中國消費氣息轉淡 網友籲勿忘鐵鏈女

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婦女節在中國民間常被稱為「女神節、女王節」，經常和促銷活動掛鉤。據觀察，受到疫情、消費不振、監管等影響，中國今年相關消費氣息轉淡，無論是線上或線下的促銷力度都較為保守。中央社記者張淑伶上海攝 111年3月8日

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（中央社記者張淑伶上海8日電）今天是國際婦女節。受到疫情、消費不振、監管及徐州8孩事件影響，中國今年相關消費氣息轉淡，網友也發出各種文章和創意圖文，呼籲勿忘遭拐賣並被鐵鏈鎖脖的徐州8孩母親。

婦女節在中國民間更多稱之為「女神節、女王節」，歷來與各種促銷活動掛鉤，媒體也熱衷分析「她經濟」現象。觀察上海部分商場發現，今年雖然仍有店家以女神節折扣做促銷，但力度並不大。即使是阿里巴巴旗下的電商平台「天貓」，節日相關促銷也是「滿200元減20元」。

一名商業新聞從業人員告訴中央社記者，現在電商低調很多，不再大肆做促銷，這應該也和當局加強對網路平台企業反壟斷監管有關。去年的「雙11」就是近年來首次取消滾動式發布業績，整體「促購」的氣氛收斂許多。

另一方面，消費氣息轉淡也和民間購買力減弱有關。官方定調中國今年面臨的經濟三重壓力之一就是「需求收縮」。2021年12月社會消費品零售總額較2020年同期增幅僅1.7%；2021年社會消費品零售總額2年平均年增率3.9%，遠低於疫情前2019年的年增8%。

婦女節正值中國每年政治大戲「全國兩會」期間，原本就不可能有倡議型婦女團體規劃活動的空間，2015年因跨城市組織反性騷擾活動被刑事拘留的「女權五姐妹」就是一例；加上女權非政府組織（NGO）近年被認為是和「境外勢力」掛鉤，想要有所作為更加困難。

不過，今年的婦女節多了民間自身的反思。農曆年前爆發的徐州8孩事件，曝露出中國婦女拐賣以及農村婦女地位低落的問題，在政府企圖掩蓋事實、調查又被認為欠缺說服力的情況下，網友對此撻伐，事件熱度一直從北京冬奧期間延伸到3月上旬的兩會。

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在江蘇省2月23日發布調查報告後，此案要再「翻案」可能性似乎已經不高。包括中國國務院總理李克強等高層官員近日都宣示要嚴厲打擊拐賣，希望藉此安撫民心。不過，這兩天還是有不少網友在自媒體上發布與徐州這位「鐵鏈女」相關的圖文，希望大家能記住她。

這些圖文或短影片包括：「保持憤怒：持續關注『鐵鏈女』 苦難不該如此之快就被遺忘，也不能允許黑暗這麼快就隱藏」、「願天下再無鐵鏈女」，還有人連結中國去年開放的3孩政策諷刺表示，三八婦女節在中國的意思是「女人要麼老實生3個，要麼拴起來生8個」。也有些網友上傳自己戴上鐵鎖做成的項鏈自拍照表達態度。（編輯：吳柏緯）1110308