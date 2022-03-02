防疫轉向？中疾控專家：適時提中國式病毒共存

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（中央社台北2日電）中國對COVID-19疫情一直奉行「動態清零」策略，中國國家衛健委高級別專家組成員曾光近日撰文表示，「動態清零」不會永遠不變，中國會在合適時間，「展示中國式與病毒共存的路線圖」。

身兼中國疾病預防控制中心流行病學首席科學家的曾光2月28日在其微博撰文，分析「動態清零」及「與病毒共存」兩種策略時作出上述表示。

曾光指出，中國和西方國家雖然採取兩種不同的防疫策略，但對Omicron病毒變異株有相同的科學共識，包括大家都認同Omicron傳播力強，感染後重症病發率及死亡率明顯下降，希望Omicron「流感化」，以及主張提高疫苗接種率。

他又指，西方國家因發現Omicron重症及死亡率明顯減少，加上社會經濟壓力，所以奉行「與病毒共存」，但中國在2020年「打響了驚天動地的武漢封城防疫保衛戰」，之後全國各地間歇發現的疫情也採取這種防疫策略，再加上中國研發多種疫苗，令「動態清零」提升為國家戰略對策。

不過，他強調，「『動態清零』是我國在特定的時期內的防疫對策，不會永遠不變。在對發病、死亡容易容忍的情況下與病毒共存，是人類的長遠目標。」

但他表示，目前不宜立即跟隨西方國家調整策略，因為人類對病毒演變未完全清楚，大約4至6個月會出現一個強大的變異株，病毒的危害性有待評估。

他又指，中國的人群自然感染率較西方國家低很多，老年人和慢性病患者的疫苗接種率仍不夠高，採用不同路線疫苗的作法在中國才剛起步，況且中國不像西方國家面對巨大社會經濟壓力，所以「完全沒有必要在全球疫情的高峰期打開國門，也不宜於冬末春初呼吸道傳染病傳播的季節放寬防控措施」。

他說，中國樂見西方國家「與病毒共存」探索成功， 也可借鑒其經驗和教訓，而謀定後動更符合中國的利益，「在不久的將來，定會在合適的時間點，展示中國式與病毒共存的路線圖」。（編輯：陳沛冰/周慧盈）1110302