因疫情及世局動盪 中國大學生熱衷死亡教育

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（中央社台北1日電）香港「南華早報」（SCMP）報導，據中國研究人員發布的最新研究顯示，中國的大學生渴求死亡教育的程度，相當於對性教育的熱衷。

報導說，死亡是中國文化裡的一道禁忌，在大部分的情境裡，談死被視為不恰當或是冒犯的，猶如孔老夫子在「論語先進篇」的提醒：「未知生，焉知死？」

而這項針對北京5所大學院校共262個學生所做的研究發現，受訪的學生當中，超過56%表示，他們需要認識死亡的教育，這個比例相當於對性教育的尋求，並且約有30%的學生說接受過性教育。

不過目前各院校普遍開設的生命教育課程，內容包括一般健康狀態的評量、急救處置等，但是多半學生興趣缺缺，調查顯示，只有20%的受訪者認為，這套課程是有用的。

首都醫科大學的研究人員指出，教學的需求與傳授不相稱凸顯一道問題，也就是中國的大學院校是否能「有效教育這些學生，而他們是我們國家的未來與希望」。

至於當前若干中國各大學開授的死亡教育課程，則是講授生物的死亡歷程，並教導處理悲傷的科學方法。

研究人員說，他們發現因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情與當前世局動盪，或多或少改變了中國年輕一代對於死亡的看法和認知。

另據若干最近的研究顯示，大約1%的中國大學生曾想過自殺，而使得自殺率攀升的重要因素之一就是對於死亡感到惶惶不安，而研究人員說，死亡教育課程可望降低對於生命走到盡頭的恐懼與不安。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1110301