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推敲中國官媒報導用字 專家：習近平3連任幾成定局

2022/9/2 12:33（9/2 12:53 更新）
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圖為中國國家主席習近平。（中央社檔案照片）
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（中央社台北2日電）中共20大將於10月16日舉行，觀察家分析，官媒報導的字裡行間凸顯「延續」，由此推敲中共總書記習近平三連任已八九不離十。

香港南華早報（SCMP）今天報導，中國旅美政治學家、喬治亞理工大學納恩國際事務學院教授王飛凌表示，新華社的報導雖未證實習近平的第三任期，但基調卻是「延續」。

另一位旅美的中國問題專家鄧聿文也分析，官媒新華社關於中共20大的報導通篇是習近平頒布重大政策的關鍵字，由此可推敲，習近平將續任總書記。

鄧聿文說：「從新華社的報導，不難看出中共20大報告架構，將由習近平設定的議題主導。」

他表示，20大開議的日程早於預期，「顯示大部分針對重要人事的閉門會商已經確定，所以中共才會決定最好儘快宣布，免得過去兩個月眾說紛紜的政治耳語到處傳播」。

鄧聿文另指出，20大提早開使習近平得以掌握充裕時間準備即將召開的國際峰會，像是11月在印尼峇里島舉行的20國集團（G20）會議，預料屆時習近平將親自出席。

前上海政法學院學者陳道銀表示，新華社有關官方對於20大說法的報導提及動員各族人民堅定歷史自信一事，也值得關注。

此前，中國社科院期刊6月發表專文「明清時期『閉關鎖國』問題新探」，並稱明清的「閉關鎖國」是「特定時代歐洲中心主義影響下的文化產物」，明清採取的是「自主限關」，並未阻斷中國對外貿易的發展和中西文化交流互鑒。

港媒稍早報導，由於自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，北京當局啟動防疫鎖國，引發中國網友熱議這篇不具名文章顯然替閉關鎖國的政策辯解，更有人痛批這是為閉關鎖國翻案。

儘管如此，陳道銀表示：「我們應關注中共是否將於20大重塑對於中國歷史的論述，特別是當前中國執行鎖國政策期間，這將是（觀察）中國未來走向的重要指標。」

中共中央政治局8月30日召開會議決定，將於10月16日在北京召開中共第20次全國代表大會。

據新華社，這次會議將全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，同時「將全面總結新時代以來以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全黨全國各族人民堅持和發展中國特色社會主義取得的重大成就和寶貴經驗」。（編輯：曹宇帆/周慧盈）1110902

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