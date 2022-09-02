中共即將召開20大 境外記者不得赴北京採訪

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（中央社台北2日電）據中國官方喉舌新華社1日報導，有關於中共20大會議期間的新聞記者採訪作業規劃，在京中外記者可參加現場採訪，但境外記者需藉由網路視訊、書面等方式進行採訪。

新華社報導說，為方便外國媒體記者和港澳台媒體記者提交採訪申請，大會開通記者報名註冊系統（http://cpc20reg.zgjx.cn），採訪報名申請受理時間自2022年9月2日起至2022年9月16日止。

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受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情蔓延全球影響，大會採訪將通過現場採訪、網路視訊採訪、書面採訪等方式進行。歡迎在京中外記者參加現場採訪，境外記者則需藉由網路視訊、書面等方式進行採訪。

20大期間將在北京設立大會新聞中心，負責接待中外記者以便召開記者會，聯繫安排中外記者採訪活動，開設新聞中心官方網站、帳號等，並搭建「雲採訪」平台。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110902