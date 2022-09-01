中共20大將屆 中國各地總動員拚疫情清零

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（中央社台北1日電）中國官方今公布新增本土COVID-19病例1903例，由於中共20大即將在10月召開，在此敏感時刻，中國各省市清零總動員，海南、新疆先力拚社會面清零。

中國國家衛生健康委員會官網今天上午公布，31日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共2057例（含確診與無症狀感染者），其中境外移入154例、本土1903例。

其中新增本土確診307例，主要包括四川132例、西藏53例、廣東40例、海南24例等。另本土無症狀感染有1596例，分別為西藏621例、青海212例、黑龍江130例、遼寧109例、四川89例等。

據媒體整理，當前本土疫情發展除包括西藏拉薩市繼續蔓延，新增感染280例外，近日較受矚目省市如四川成都市新增157例、黑龍江大慶市新增126例、海南三亞市新增59例、廣東深圳市新增32例。

中共中央政治局拍板將於10月16日召開第20次全國代表大會，屆時中國國家主席習近平料將取得第3個5年任期，政治局7名常委人事也預期將出現變化，在此敏感時刻，全國各地忙清零。

尤其本輪疫情熱點西藏、海南，當地多名官員被以防疫不力名義問責。有學者剖析，清零政策在中共20大前仍是最重要事項，嚴厲處罰失職官員代表對於清零政策的認同和對於習近平的忠誠。

在此情況下，8月31日，西藏日喀則市疫情聯防聯控工作領導小組辦公室大動作發布通告稱，新增陽性病例均未在社會面發現，社會面傳播鏈基本阻斷，經專家組綜合分析研判，日喀則市實現社會面清零，特向社會公告。

同日海南也在新聞發布會上聲明，海南省多地初步實現社會面清零，疫情進入收尾階段。

其它疫情發展省份也努力清零而緊縮防疫措施，四川成都宣布今天起，高新區暫時關閉轄區內所有辦公大樓3天，倡導居家辦公。另科技重鎮深圳同樣自今天起，進一步實施防疫措施。

深圳衛健委呼籲，廣大市民群眾非必要不離深，確需離深者，自今天零時起，須持有48小時內2次核酸檢測陰性證明。

另隨各校開學，深圳市教育局通知，今天起全市中小學展開線上教學。幼兒園暫緩返園。對此有家長抱怨「又要上網課了，小孩們都不用見面，多了幾十個網友！」

至於在香港部份；香港31日公布新增9495例確診，其中9267例屬本土感染，香港醫管局表示目前約2000名患者透過指定診所及遠程醫療求醫，會視疫情增加配額。 （編輯：唐佩君/吳柏緯）1110901