中共20大人事撲朔迷離 誰上誰下習說了算

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中共20大是習近平打破文革後慣例，蟬聯第3任總書記的關鍵會議。因此，誰能進入中央乃至政治局，關係到習近平未來權力的穩固性。圖為習近平去年9月在陝西西安出席中國全運會開幕式。（中新社）

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（中央社記者邱國強北京9日電）每屆中共黨代會，人事總是最受關注的焦點。尤其中共20大，是習近平打破文革後慣例，蟬聯第3任總書記的關鍵會議。因此，誰能進入中央乃至政治局，關係到習近平未來權力的穩固性。

習近平能打破慣例、甚至頂著「開倒車」的非議尋求蟬聯第3任總書記，與其說是他的個人聲望，不如說是對全黨權力的絕對掌握。其中，對人事任命、特別是新一屆政治局成員的掌握，是斷不可少的要素。甚至可從成員名單中，觀察習近平是否有培養接班人的蛛絲馬跡。

中共20大的人事布局，正是習近平打破慣例，取得這一切超常規權力的必經之途。而前提是，新的政治局常委、委員乃至於中央委員、中央候補委員，都必須能忠實地執行他的決策。

由各省區推選的2296名黨代表，將在為期1週的中國共產黨第20次全國代表大會上，選出略多於200名中央委員及170餘名候補中央委員，組成中共第20屆中央委員會；同時還要選出130餘人的中紀委委員，組成中共第20屆中央紀律檢查委員會。

中共20大閉幕後翌日，新選出的中央委員及候補中央委員將召開20屆一中全會，中央委員選出25名政治局委員及其中的7名政治局常委，以及權力核心的總書記；同時還要決定中共中央軍委正副主席及委員，並通過政治局常委所提名的中央書記處書記；且要批准20屆中紀委第1次全體會議選出的正副書記和常委人選。

在金字塔般的中共權力結構中，這370餘人的中央委員和候補中央委員，可視為權力的「禁衛軍」；至於從中央委員選出的25名政治局委員，就是權力的「貼身護衛」。

相形之下，原本被設計為「共同決策」、位處金字塔尖的7名政治局常委，經過習近平掌權10年來的修整，其餘6人的角色已經逐漸弱化，甚至到了必須定期向習近平自報功過的境地，坐在塔尖上的人，演變到只剩習近平1個人。

儘管地位越高、人數越少，越容易受到關注，也越容易引發外界猜測的興趣。然而，除習近平外的6名政治局常委及18名政治局委員，既扮演著「貼身護衛」的角色，也是習近平未來對黨內能否如臂指使的關鍵。因此，整個政治局成員的變化值得關注，卻也充滿許多變數。

（中央社製圖）

觀察20年來的中共政治局結構，在常委以外的委員中，「地方諸候」固定6席，為4個省轄市、廣東省及新疆維吾爾自治區的黨委書記；「政府副手」至少有4席，包括國務院排名第2至第4的副總理，以及全國人大常委會排名第1的副委員長。而國家副主席曾是第5席。

至於「中央機構首長」至少有5席，包括中央宣傳部、中央組織部、中央辦公廳主任及中央政法委書記。而中央政策研究室主任曾是第5席，中央外事委辦公室主任是目前的第5席，兼任中紀委副書記的國家監察委主任則是第6席；軍方固定2席，為中共中央軍委2名副主席。

依照中共政治局成員「七上八下」的不成文慣例，現任25名政治局成員中，應有12人須在中共20大後卸任。也就是說18名委員中應有9人離任。但在習近平以現年69歲帶頭破例的現實下，政治局成員「七上八下」的原則，幾乎註定不可能完全確守。

也就是說，年齡不再是決定政治局成員上下的唯一因素。不到68歲的現任政治局委員仍有可能退下，而滿68歲的非政治局委員，卻有可能「入局」。

其中，與習近平同齡的中國國務委員兼外長王毅，被認為是最有可能打破「七上八下」慣例進入政治局的人選。理由是目前中國外交體系中，缺乏68歲以下可獨當一面的人選。因此，王毅可能「入局」接替72歲的楊潔篪，接任中央外事委辦公室主任，代表習近平執行中央的外交政策。

而2名中央軍委副主席許其亮、張又俠由於均已72歲，勢必離任，接替者也將循例「入局」。若依習近平用人的脈絡及共軍近年來的異動軌跡研判，現年67歲的中共中央軍委政治工作部主任的苗華，呼聲最高；另一人則以現年僅58歲的共軍陸軍司令員劉振立最具黑馬之姿。

地方諸候則是中共政治局委員人選中的一大變數。6名現任委員中，67歲的陳全國可能退下，現任新疆書記馬興瑞料將接替「入局」。至於其餘5人，被視為「習家軍」的陳敏爾、李強、李希及蔡奇，似有可能以留任或調任中央黨政要員的方式，續任政治局委員。空缺則成為其他省級書記競逐的標的；至於李鴻忠的去留則有變數。

目前較被看好以地方諸候之姿競逐「入局」門票者，除馬興瑞外，還包括北京市長寧吉喆、上海市長龔正、河南省委書記樓陽生、湖南省委書記張慶偉、遼寧省委書記張國清、吉林省委書記景俊海等人。另一名呼聲不衰的人選，則是可能接任國務院副總理的貴州省委書記諶貽琴，取代孫春蘭成為唯一的女性政治局委員及副總理。

至於中央機構及政府副手的政治局委員人選，也仍存不小變數。除諶貽琴外，一直被習近平倚為財經左右手、出外視察時形影不離的國家發改委主任何立峰，是接替劉鶴擔任副總理而「入局」的大熱門；而另一名大熱門，則是在公安系統大清洗過後接任公安部長的王小洪，預料他將在中共20大後取代郭聲琨接任中央政法委書記而「入局」。

至於可能藉接任全國人大排名第1的副委員長、國家監察委主任、1名國務院副總理，以及中辦、中宣部、中組部主任等職「入局」或「留局」的人選，是目前較不明朗的席次。但一般預料，前述的陳敏爾、李強、李希及蔡奇等人，有機會藉接任副總理或上述主任的方式「留局」，不過也可能有一人失利。

而全國人大常委會排名第2的副委員長曹建明、中紀委副書記兼秘書長楊曉超，目前暫被認為是可能藉升任第1副委員長及國家監察委主任「入局」的人選，但變數較大。此外，曾在中央黨校與習近平共事、現年僅58歲的中宣部常務副部長李書磊，也被認為有扶正而「入局」的機會。

儘管上述觀察及推測，似是目前共識稍多的中共新一屆政治局委員人選。但以習近平10年來人事布局表露出的「不按牌理出牌」，不到最後的「翻牌」時刻，誰也無法拍胸脯保證，誰會躋身成為他在黨內的「貼身護衛」，更遑論接班人選。（編輯：朱建陵）1111009

（中央社製圖）

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