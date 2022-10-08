東不升西不降 中華民族偉大復興遭遇困境

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中共總書記習近平多次在演講中強調，當前世界正經歷「百年未有之大變局」，而「東升西降」是大變局發展的主要方向。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張淑伶台北8日電）過去5年，中國在國際外交上處境窘迫，遭到美國科技與經貿圍堵，在俄烏戰爭中又「站錯邊」。在「中華民族偉大復興」的大旗下，可預見未來5年，中國會繼續強調和平發展、多邊合作，同時在科技、糧食等方面加強自保。

中共總書記習近平多次在演講中強調，當前世界正經歷「百年未有之大變局」，而「東升西降」是大變局發展的主要方向，中美戰略博弈則是其中的關鍵因素。

所謂「東升西降」，首見於2021年2月一個縣級黨委宣傳部官網，披露習近平的世界大勢預測。中國已是世界第二大經濟體，加上2020年COVID-19疫情爆發後，中國在西方國家因疫情陷入混亂時率先復工，更讓習近平相信中國的「制度優勢」。

2021年3月初，習近平在看望全國政協委員時說，「中國已經可以『平視』這個世界了」；3月下旬，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪和外交部長王毅在阿拉斯加與美國高層官員會晤時，展現強硬態度，並稱「美國沒資格居高臨下對中國說話」。

這些習近平的政治判斷，影響了中國的內政外交表現。今年6月，中國外交部發布4萬字的「美國對華認知的謬誤和事實真相」，強力批評美國的中國政策。復旦大學國際問題研究院院長吳心伯指出，這也說明了，中國現在對美博弈，很注重話語權塑造，阿拉斯加會談後就表明，中國不接受美國的話語權。

可以預見，中國在未來5年，國際外交上會更加強調要抓住「話語權」、站在中國立場「說好中國故事」。

另一方面，習近平2012年底中共18大上台後，提出「中華民族偉大復興」的「中國夢」，並在2017年的19大政治報告中強調，現在「比歷史上任何時期都更接近、更有信心和能力實現中華民族偉大復興的目標」。這也意味著，儘管「東升西降」，但民族復興目標尚未實現，仍會是20大後努力的方向。

對中國執政者來說，對內的意識形態宣傳都還好辦，最該努力的是提升科技發展，不要受制於人。

面對美國實施出口管制、成立不包含中國的印太經濟架構（IPEF）、主導促成晶片四方聯盟（Chip 4）等牽制中國科技與產業發展的做法，習近平多次強調要科技自主。今年6月底，他在調研武漢的企業時說，必須「把科技的命脈牢牢掌握在自己手中」、突破「卡脖子」關鍵核心技術刻不容緩。

然而，科技發展不可能在封閉中突破，即使打通了「國內統一大市場」，經濟也不可能完全只靠內循環。20大政治報告可預料將繼續強調「改革開放的基本國策」，實際操作上則是：有利於己的才開放，譬如企業資金和所需人才，但其他方面則會以國家安全為由限制。

此外，中國大力推銷的「構建人類命運共同體」概念、以及多次強調的「奉行獨立自主的和平外交政策」、中國永遠不稱霸、「一帶一路」倡議等都會在20大中繼續出現。中國不能自絕於國際社會發展，但是會淡化自身需要，強調合作共贏，甚至強調「世界不能沒有中國」，並試圖在氣候變遷等議題上引領風範。

今年，中國堅持的疫情清零政策嚴重傷害了經濟發展以及民眾對執政者的信任，中共宣傳的「制度優勢」變成「缺乏糾錯機制」的反面宣傳；另一方面，俄羅斯2月入侵烏克蘭後，不但沒有速戰速決，還戰事失利，這讓表面上不做立場表態但實則支持俄羅斯的中國處境尷尬；這些都凸顯了「東升西降」看法的脆弱性。

港媒「南華早報」4日報導，美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）在紐約的亞洲協會活動上就做出最新推斷：眼見中俄「上不封頂」關係效益遠不如預期，在中共20大之後，中國將「適度往美國傾斜」。

不過，習近平不會輕易修改自己的整體判斷。他曾推動在原本「三個自信」之外加入「文化自信」，今年20大很可能又要再寫入「歷史自信」，要提升這些自信，就必須實質上提升民眾的生活水準和國力。中國在國際上會展現大國強硬和優越的姿態，但不會輕啟爭端，和平的環境才可能如期達成其「實現社會主義現代化」國家的願景。（編輯：朱建陵）1111008