中共20大習權力定於一尊 學者：遺留政治問題

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（中央社記者呂佳蓉台北7日電）學者分析指出，中共20大前，總書記習近平權力定於一尊，但是後習時代遺留的政治問題將考驗中國能否維持穩定。

國立台灣師範大學東亞學系、中共研究雜誌社、展望與探索雜誌社、國家圖書館今天上午舉辦「中共20大與區域安全」學術研討會。

國立台灣師範大學東亞學系副教授邵軒磊蒐集官媒人民日報在今年1月至6月所有新聞1萬2345則，以「文本探勘」的方式得出，「習近平」出現的頻率遠高於其他政要。

邵軒磊指出，習近平本人的權力遙遙領先其他政要，在1萬2345則新聞中，出現了1151次，大約是9%的機率。比李克強的155次大約有7倍之多。

另外，值得注意的是，習近平的派系如浦江新軍的丁薛祥、楊曉渡；之江集團的李強；新西北軍的張又俠等，都能看出近期占有重要版面，可能在未來有晉升空間。

依照人民日報新聞的主題推測20大報告，邵軒磊分析，中共20大報中，防疫與經濟發展將會是兩項主軸，防疫可能稍重要於經濟。相較於19大強調共同富裕與小康社會，這次因疫情治理應會減少宣揚經濟。

中央研究院政治學研究所研究員蔡文軒則表示，這一年來透過一系列的部署，習近平彷彿在實踐「中共20大的預演」，習近平透過宣傳與造神運動，來強化自身權力。比如，幹部競相表態支持習近平的連任，民間對於習近平的形象大力稱頌等。

蔡文軒進一步指出，習近平或許能在中共20大順利掌握權力，但遺留在政治上的問題，例如接班人繼承機制的建立，以及領導體制的制度化，可能才是考驗後習時期，中國是否維持穩定，以及亞太區域安全與否的重要關鍵之一。（編輯：曹宇帆）1111007