北京提「東升西降」 邱坤玄：西的力量仍大於東

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（中央社記者呂佳蓉台北7日電）學者邱坤玄今天表示，中國大陸「東升西降」的說法在中共18大、19大報告中已有跡象，但整體而言「西的力量仍大於東」。

由國立台灣師範大學東亞學系、中共研究雜誌社、展望與探索雜誌社、國家圖書館舉辦的「中共20大與區域安全」學術研討會於今上午舉行。國立政治大學東亞研究所名譽教授邱坤玄做專題演講，題為「百年未有之大變局下中國特色大國外交」。

邱坤玄指出，當前世界的格局「單極」尚未終結，現是形成朝向「兩極」的過渡期，因此美中更加關注對方的能力與意圖。

他提及，現今中國的外交宣示比毛澤東時期的還要柔軟，但是在2012年的18大報告與2017年的19大報告已出現「東升西降」的說法。

不過他強調，儘管大陸基本判斷是「東升西降」為主，但整體情勢而言，「東是在升、西是在降，但西的力量仍然大於東」。

邱坤玄表示，從權力轉移的理論來看，過去500年來，出現16次的權力移轉，12次發生戰爭。現在的關鍵在於中共是否有想要挑戰、取代美國霸權的意圖。中美是形塑現在世界的兩大強，但是雙方互信不足，造成可悲的惡性循環。

他指出，北京認為只有經過長期鬥爭，才能說服美國人與一個強大的中國共存；華盛頓認為，必須遏制中國的力量和影響力，以捍衛美國的主導地位。

2017年白宮國家安全戰略將中國認定是「修正主義國家」。

除此之外，兩強的內政困境還加深了結構的對立。他認為，中國在2035年前無法取代美國成為世界霸權，「這不是可實現的目標」，但中國肯定是在追求反對霸權，追求有能力阻止美國將其意志與模式強加於中國之上。（編輯：周慧盈）1111007