習近平執政10年 兩岸關係戴上民族主義大帽

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉台北8日電）中共總書記習近平主政10年，兩岸關係歷經高峰低谷。上台初「胡規習隨」，後習近平將兩岸政策與中華民族偉大復興結合，激盪中國民族主義。

習近平在2012年11月接任中共總書記，開啟習執政。新官上任，台灣問題非優先問題，對台政策奉行「胡規習隨」，當時台灣正值前總統馬英九執政第二任期，兩岸官方互動密切，以中共用語形容，「兩岸政治交往取得歷史性突破」，兩岸交流迎接「高峰」。

在「九二共識」的政治互信下，達成2015年11月7日新加坡的馬習會；雙方兩岸事務主管部門陸委會與國台辦還設立了熱線。

但是，這一上任「蜜月期」沒有太久，台灣政經環境劇變，爆發太陽花學運，點燃了反中氛圍。同時，習近平的中華民族偉大復興、國家發展建設的「兩個一百年」，激起了內部民族主義，兩岸民意發生對撞。

2016年民進黨重返執政，民、共對「九二共識」看法分歧，雙方無政治互信，缺乏有效溝通管道，加上黑天鵝的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，官方交流嘎然而止，民間交流寸步難行。

於是，中國大陸逐步強調單邊操作、強化主場磁吸、軟硬兼具，並採取帶有威嚇性的反台獨政策措施。這些政策作為，都被包含在一個「大帽子」之下，即兩岸關係隨著習近平權力越來越穩固，對台政策的目標與進程要與他的中華民族偉大復興相向而行、為之服務。

2019年1月2日，在「告台灣同胞書」發表40週年的紀念會上，習近平大聲宣誓：「兩岸長期存在的政治分歧問題是影響兩岸關係行穩致遠的總根子，總不能一代一代傳下去」，重申「九二共識」是「共同努力謀求國家統一」、反台獨的立場，並宣稱可一同探索「兩制」台灣方案。

這代表，在大帽子之下，北京的立場堅定不動搖：沒有體現一個中國原則的「九二共識」，就沒有兩岸官方溝通與交流，並且已決定台灣問題的最終安排。

政策上，19大後推出對台31條、26條與發放台灣居民居住證等同等待遇，以及強調「三中一青」的青年交流政策；又有外交戰（奪中華民國邦交國）、水果戰（禁止鳳梨、釋迦、蓮霧等水果與農產品輸陸）、點名發布「台獨分子清單」等威嚇壓制手段。

「一手軟一手硬」、「促統反獨」的胡蘿蔔與大棒腳本輪番上演。

台灣方面，面對中共對台手段的步步進逼與磁吸效應，以及香港歷經反送中與國安法實施震驚國際社會，民進黨政府明確表示拒絕「一國兩制」。

在這些變動之下，大陸仍強調，解決台灣問題的時與勢在大陸這邊，「大陸牢牢把握兩岸關係主導權與主動權」。

然而，現實層面是，美中格局的競爭結構已然成形，加重兩岸關係當中的美國因素。美中關係之下，台灣問題漸成雙邊關係最大風險。

2022年8月2日至3日，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中共在裴洛西離開後進行圍台軍演、發布台獨名單、逮捕在台灣支持台獨的人士等，將台海局勢推向1996年後危機的高峰，震懾意涵強烈。軍演「常態化」也打破了中線默契。

8月10日發布了「台灣問題與新時代中國統一事業」白皮書（第3份「對台白皮書」），全面論述中共的對台政策、描繪統一後的藍圖，當中更是大篇幅談論反獨與反對外部勢力干涉。

依據官方與中國學者近來的講話動態，其威嚇工具箱中的「對台法律戰」，恐將是其反獨與反外部勢力的下一階段措施，勢將擾動兩岸關係。

歷經習主政的10年，兩岸政策與以往鄧、江、胡領導人不同的是，台灣問題逐步提上日程，在習近平訴諸的民族主義、偉大復興裡，「解決台灣問題」成為復興「必然」的政治目標。

展望20大，2021年11月19屆6中全會通過的「關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」（第3份「歷史決議」），涉台的部分提出「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，標誌習近平對台政策「頂層設計」已然亮相，預估「總體方略」將躍然於20大報告中。（編輯：朱建陵）1111008