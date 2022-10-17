中共20大報告 網路內容與教育業可能較強監管

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中共20大專題（中央社台北17日電）瑞銀首席中國經濟學家汪濤以側重民生和經濟角度看中共20大報告，認為科技創新、共同富裕與綠色發展是重要主題；而考量國家安全，未來網路內容和教育行業可能繼續面臨較強監管。

汪濤今天在財新網發表「多角度看二十大報告」一文，做相關整理和分析。

她說，一如預期，習近平的講話聚焦黨和國家的長期發展方向與目標，並沒有提及短期經濟政策或防疫政策的可能變化。她的團隊認為，現行防疫政策不會很快出現重大調整，2023年3月全國兩會之後防疫形勢可能明顯好轉，不過也存在現行政策維持更長時間的可能性。

她說，這份報告將國家安全和社會穩定部分獨立成章，國家安全放在更高地位。在經濟領域，安全問題包括食品（糧食）安全、能源安全、重要產業鏈供應鏈安全等。國家安全層面的考慮（包括意識形態安全），「意味著未來互聯網內容和教育行業可能繼續面臨較強監管」。

此外，她認為科技創新、共同富裕與綠色發展是20大報告的重要主題。報告要求形成「具有全球競爭力的開放創新生態」，重點要求加快實現高水準科技自立自強，確保重要產業鏈供應鏈安全，集聚力量進行原創性引領性科技攻關。

共同富裕相關政策則包括：提供更為健全和公平的公共服務和社會保障體系，促進高質量充分就業，完善多層次的分配制度等。

20大報告重申了「高質量發展」是全面建設社會主義現代化國家的首要任務、「發展」是中共執政興國的第一要務，汪濤表示，「這或許能打消部分投資者認為中國政府或不再以經濟增長為重的擔憂」。

20大報告還表示要堅持社會主義市場經濟改革方向，堅持「高水平對外開放」。報告重申將毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用。

汪濤指出，這可能也有助於穩定市場信心和預期；不過下一屆政府在實際政策設計和執行中將如何平衡市場與政府、私營部門與國企的關係，要在未來1到2年才可能清楚。

對於當前中國經濟最值得關注的房地產危機，報告並未提及相應的短期政策，而是繼續強調「房住不炒」等。汪濤認為，12月的中央經濟工作會議可能更多討論短期政策方針。（編輯：張淑伶）1111017