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政治局委員換血 天子近臣何立峰料接棒劉鶴

2022/10/15 11:00（10/15 11:23 更新）
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何立峰（圖）因與習近平長年都在福建工作，被視為天子近臣，預料將入局接替劉鶴成為中國新經濟沙皇。（中新社）
何立峰（圖）因與習近平長年都在福建工作，被視為天子近臣，預料將入局接替劉鶴成為中國新經濟沙皇。（中新社）
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（中央社記者唐佩君台北15日電）中共總書記習近平將在20大展開第3任期，其個人意志將展現在政治局人事，其中發改委主任何立峰因與習長年都在福建工作，被視為天子近臣，預料將入局接替劉鶴成為中國新經濟沙皇。

中國共產黨第20次全國代表大會將在10月16日登場，國務院副總理、中央政治局委員、中共中央財經委員會辦公室主任劉鶴，因今年70歲觸及「七上八下」的不成文規定，外界認為他將卸職或轉任其它職務，由習的另一位親信負責中國的經濟、金融和工業事務。

而何立峰就被各界點名將是新經濟沙皇，雖然何今年也已經67歲，但他除有經濟學博士學位，更重要的是與習關係淵源流長，最早可以追溯到80年代，當時他們同在福建省任官。

何立峰1955年生於廣東興寧，1984至1985年擔任福建省廈門市政府辦公室幹部、財政局副局長，而習近平1985年從河北正定縣委書記轉任廈門市副市長，搞經濟特區建設，與何立峰業務相關，再加上年齡相仿，拉近2人關係，曾有知情人士告訴「華爾街日報」，1987年習近平與彭麗媛結婚時，何立峰是參加婚禮的一小群人之一。

雖然習近平1988年調往福建寧德，但在福建省工作17年，與何立峰同為福建地方官，隨習不斷升遷，何立峰的仕途也不斷往上，擔任過福建省泉州市、福州市及廈門市等3地高層。

何立峰2009年出任天津市委副書記，2013年成為天津市政協主席，2014年更入京擔任有「小國務院」之稱的發改委副主任，躍升為正部長級，參與國家三大戰略「一帶一路」和「京津冀協同發展」計畫。

2017年時何立峰官運爆發，除升任發改委主任，更當選全國政協副主席，晉升副國級，也因未觸及68歲「七上八下」紅線，讓他獲得20大的入局門檻。

今年8月何立峰在官媒「經濟日報」發表了逾5000字的長文，指習思想為中國經濟指明方向，並且要求以習近平經濟思想引領各項經濟工作。

文章開篇指，「習近平經濟思想」系統回答了中國經濟發展怎麽看、怎麽幹等一系列重大問題。並吹捧習為所謂馬克思主義政治家、思想家、戰略家。

文章要求要「更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導」等等，被視為是接棒劉鶴的政治訊號。

何立峰被視為習近平的天子近臣，不過若他取代劉鶴，外界認為他的觀點一切都以習近平為尊，依照中共官僚的行事作風，中國的經濟政策恐會更保守。（編輯：朱建陵） 1111015

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