中共政治局半數輪替 何立峰、李書磊料入局

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（中央社記者唐佩君台北15日電）中共20大倒數計時，中央政治局半數委員將輪替，其中新疆書記馬興瑞已獲入局門票，深受習近平倚重的發改委主任何立峰及中宣部副部長李書磊也是更上層樓人選。

中國共產黨第20次全國代表大會將在10月16日於北京召開，會期約一週，若無意外，今年69歲的習近平，將打破先前江澤民及胡錦濤做滿2屆總書記卸任的傳統，展開第3任期。

而20大結束後，新一屆中央委員會將舉行第一次全體會議，屆時將從中央委員會中選出25名政治局委員，其中7名常委。

中央政治局7常委機制原旨被設計為集體領導，常委往往兼任國家主席、總理、人大常委會委員長、政協主席等重要職務，因此誰「入常」代表著高層權力的激烈角力結果，而這個過程極其神秘，通常在黨代會結束，「入常」的領導人站成一排亮相時，外界才能得知7常委的變動結局。

而政治局委員中同樣也在不透明的情況下產生，無論是「入常」還是「入局」，除派系鬥爭與領導人的親疏關係外，年齡也是一道關卡。

2002年中共16大出現「七上八下」 不成文規則後，迄今運作約20年，每逢黨代會召開之年，中共高官們的年齡就會被拿出來一一放大檢視，通常屆滿68歲者離任，67歲則仍可留任。

如果20大繼續依循「七上八下」限制，除習近平之外的6常委之中，今年72歲的全國人大常委會栗戰書、68歲的國務院副總理韓正都將年齡觸線離開。

而67歲的總理李克強雖然還在安全年齡之內，但他已連任2屆總理，依規定也得離任，至於李克強是退休或保留常委但轉任其他職位尚待觀察。

「七上八下」的限制若套用在政治局、且維持現行25人編制下，那7常委之外的18名委員之中，包括國務院副總理劉鶴、中央外事委辦公室主任楊潔篪等9人屆滿68歲，換言之，有一半的委員將離開，權力如何重整備受關注。

政治局的委員分配包括黨務、人大、國務院、軍隊、政協、地方等系統人員。若以19大政治局委員分配分析，除習近平外，黨務系統計6人即書記處常務書記、中紀委書記、中辦主任、中宣部長、中組部長、中央政法委書記；國務院正副總理5人，地方書記6人，全國人大正副委員長2人，軍委副主席2人，全國政協主席1人。

剩下2名，19大是中紀委副書記兼國家監委主任，以及中央外事辦主任入局。過往則有國家副主席、全國政協副主席、中央政策研究室主任等備選。

至於在地方諸侯的6人中，包括北京、天津、重慶、上海、廣東及新疆維吾爾自治區的黨委書記。

從以上梳理，除新疆維吾爾自治區前書記陳全國因調職，現任書記由廣東省長馬興瑞接任，因此他已取得「入局」入場券外。外界目前點名劉鶴、楊潔篪接班人選，以發改委主任何立峰、王毅呼聲最高，另中央宣傳部常務副部長李書磊也可能入局。

其中何立峰現年67歲，雖然貼近退休紅線，但因閩系出身，約有17年時間在福建與習近平共事，深得習信賴，今年8月他發表了逾5千字的長文，從三大方面吹捧習思想為中國經濟工作「指明方向」，並且要求以習近平經濟思想引領各項經濟工作，被認為是即將上位的訊息。

至於今年69歲的王毅則可能不受「七上八下」的限制破格「入局」，因當前中國在國際之間面臨日益複雜與艱困的對外局勢，若王毅出線顯示其在外交系統方面仍是難出其右。

此外，58歲的李書磊今年轉任中央宣傳部常務副部長，他有「北大神童」之稱，14歲考上北京大學圖書館學系，21歲獲北大中文系當代文學專業碩士學位，24歲獲博士學位，長期在中共中央黨校工作。

中共17大後，當時習近平新任中央政治局常委兼任中共中央黨校校長，李書磊獲提拔為副校長，據說習近平在黨內的一些講話稿出自其手。2014年1月，李書磊外放福建省，擔任省委宣傳部長。兩年後，他重返北京擔任市紀委書記，其後出任中紀委副書記。

2020年底，李書磊重返黨校主持日常工作，負責培訓中共高級幹部，表現獲肯定重返中央。

中共在中美貿易戰、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）以及俄烏戰爭後，面對國際升高的中國威脅論以及經濟重挫的內外交迫困境下，何立峰、王毅、馬興瑞及李書磊若更上層樓，分別負責經濟、外交、邊疆及宣傳，未來如何應對中國嚴峻前景受矚。（編輯：朱建陵） 1111015