女性「入局」接替孫春蘭 諶貽琴、沈躍躍呼聲高

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中共20大專題（中央社記者陳沛冰台北14日電）過去20年中共中央政治局至少有一名女性代表，目前被外界認為將接替國務院副總理孫春蘭為女性代表「入局」者，以貴州省委書記諶貽琴呼聲最高，全國人大副委員長兼婦聯主席沈躍躍次之。

從中共16大吳儀進入中共政治局並出任國務院副總理之後，政治局開始有女性委員，且可能同時擔任國務院副總理。中共17大，劉延東成為政治局委員並任國務委員，18大出任國務院副總理；孫春蘭在18大入局，19大為國務院副總理。

依照中共「七上八下」的規定，現年72歲的孫春蘭將在20大退下，現今唯一一位女黨委書記諶貽琴是最受外界看好「入局」的女性人選。

諶貽琴現年62歲，白族出生，兼具女性與少數民族的優勢，她是土生土長的貴州人，2007年任貴州省委常委，2017年任貴州代省長，2018年轉為省長，2020年11月晉升為貴州省委書記。她是17、18大中央候補委員，19大成為中央委員。

中共總書記習近平主政10年推動脫貧工作，曾有最多貧困人口的貴州是主戰場，習近平多次考察貴州，力挺貴州脫貧，更推動貴州發展大數據，投入了巨額資金在基礎建設上。

在深獲中央關注下，諶貽琴是競相表態支持與擁護習近平的幹部之一，她曾多次表示：「貴州各族人民永遠感恩總書記、感恩黨中央」；在今年的貴州省代表大會上一共33度提到習近平。

但是，一般而言，「入局」者需有跨省或地方跨中央的經歷，未出貴州的諶貽琴資歷顯得單薄，成為她晉升政治局委員的障礙。

展望與探索雜誌社特約研究員郭瑞華接受中央社訪問時分析，諶貽琴最好的位子可能是中央統戰部部長，但中央統戰部部長不一定「入局」，或有可能晉升她任國務委員或書記處書記，也是副國級，但都不一定會「入局」。

政大東亞所特聘教授王信賢則認為，如果政治局委員有女性代表的慣例仍然存在，20大政治局的女性委員應該就是諶貽琴，她可能會去重慶補足地方經歷。

與諶貽琴相比，更為資深的沈躍躍現年65歲，屬於團派，曾受中共領導人胡錦濤大力栽培。

沈躍躍曾在浙江與安徽工作，2002年從地方進入中央，任中央組織部副部長，2007年5月成為中組部常務副部長，成為胡錦濤的「人事總管」。2013年3月擠身副國級領導人，連續擔任兩屆全國人大常委會副委員長兼全國婦聯會主席職務至今。

儘管沈躍躍團派色彩重，但有報導指出，她在擔任中央組織部常務副部長時，時常越過當時的中組部部長李源潮，向當時分管黨務工作的習近平請示與匯報，獲習的歡心。因此，在提名12屆人大常務委員會領導人選過程中，習近平附和胡錦濤對沈躍躍的提名。

沈躍躍的缺點是脫離一線太久，加上年齡已65歲，不排除她在20大連任中央委員，但不會「入局」。在明年卸任全國人大副委員長，轉任全國政協副主席。

在諶貽琴與沈躍躍之外，內蒙古自治區前主席布小林曾經是最被看好的人選。

布小林有其家庭背景，她是中共蒙古族元老、已故的中國國家副主席烏蘭夫的孫女，其父布赫也曾任內蒙古自治區主席。不過，去年布小林在內蒙古的「兩會」期間做政府工作報告時，突然在台上暈倒，身體因素迫使她提早下台。今年9月公布的20大黨代表名單中，也未見其名，仕途生涯幾近告終。

在撲朔迷離的習時代，人事安排是否會延續慣例成為一大看點。有分析指，習近平在20大時，會一併考慮沈躍躍與諶貽琴，由沈躍躍接替孫春蘭「入局」，諶貽琴雖不任政治局委員，但接替沈躍躍的職務任全國人大副委員長兼全國婦聯主席。

但也有一說，習近平可能只保留政治局有女性委員，但不安排女性接國務院副總理。這牽涉到整體人事布局、習近平對女性的看法，以及其他政治菁英的競爭。

中共前領導人毛澤東曾喊出「婦女能頂半邊天」的口號，但在中國大陸的政治環境之下，女性成為「黨和國家領導人」仍屈指可數，政治權力的版圖仍由男性主宰，至今中共仍未有女性代表「入常」，晉升政治局常委，擠入真正的核心。（編輯：朱建陵）1111014