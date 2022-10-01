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首頁 / 政治

國軍首位女中將 陳育琳升任陸軍政戰主任

2022/10/1 12:19（10/1 12:25 更新）
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政戰局副局長陳育琳成國軍建軍以來首位女性中將。圖為2014年陳育琳晉升少將，家人幫她換上新的官階。（中央社檔案照片）
政戰局副局長陳育琳成國軍建軍以來首位女性中將。圖為2014年陳育琳晉升少將，家人幫她換上新的官階。（中央社檔案照片）
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（中央社記者游凱翔台北1日電）國防部政戰局長簡士偉中將今天屆齡退伍，由陸軍司令部政戰主任楊安中將接任，楊安的遺缺則由政戰局副局長陳育琳少將升任，並晉任中將，人事命令今天生效；陳育琳也成為國軍建軍以來首位女性中將。

軍方指出，簡士偉今天屆齡退伍，國防部日前核定由陸軍司令部政戰主任楊安中將、副主任張維新少將，分別接任政戰局正、副局長；陳育琳升任陸軍司令部政戰主任，副主任則由現任陸軍十軍團政戰主任詹國義少將升任，相關人事命令今天生效。

根據青年日報報導，陸軍司令徐衍璞上將昨天主持政戰主任晉任授階典禮，祝賀陳育琳榮膺新職、回到陸軍大家庭一起並肩作戰，徐衍璞期盼借陳育琳的專業學養與豐富經驗，持續推動相關工作，為陸軍政戰工作開創新局；徐衍璞特別向陳育琳的家人致意，感謝他們無私的體諒與全力支持，才能使陳育琳全心投入工作，為國奉獻。

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陳育琳是國軍建軍以來首名女中將，同時在軍旅生涯中也創下多次「第一」，包括，國軍第一位外島部隊（馬防部）女性政戰主任、第一位軍團級（六軍團）女性政戰主任、第一位政戰學院女性院長，及第一位政戰局女性副局長。

軍方人士表示，陳育琳心思細膩，工作表現備受上級肯定。例如在8月初中共對台軍演並實彈射擊東風系列彈道飛彈時，中共對台釋放多起假訊息，陳育琳當時協助簡士偉，除了第一時間澄清各項錯假訊息外，更推動製作相關圖卡，讓一般民眾更能理解當下狀況。（編輯：郭無患）1111001

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