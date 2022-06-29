台東誕生女性與原民將軍 家人鄉親慶賀

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國防部28日舉行陸海空軍晉任將官勗勉典禮，台東縣卑南鄉初鹿村就讀政治作戰學院新聞系的龔瓊玉晉任少將，成為台東首位女將軍，消息傳到台東，龔家這兩天賀客盈門，龔瓊玉的母親也感謝大家祝福。中央社記者盧太城台東攝 111年6月29日

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（中央社記者盧太城台東縣29日電）國軍近日高階人事異動和晉任將官，台東縣誕生首名女將軍龔瓊玉，以及台東「大龜文王國」首名將軍，2顆星星相輝映，被譽為女性和原住民之光，家人、鄉親也都開心慶賀。

國防部昨日舉行陸海空軍晉任將官勗勉典禮，出身台東卑南鄉初鹿村的陸軍馬防部政戰主任龔瓊玉晉任少將，成為台東首名女將軍，消息傳到台東，龔家這2日賀客盈門，大家都與有榮焉。

龔瓊玉的母親今天接受中央社記者訪問說，女兒原本邀請她上台北參加勗勉典禮，後來考量她身體不好又有疫情，所以最後決定不要上台北，「還是很開心」；女兒參加典禮後應該就直接回馬祖了。

龔瓊玉母親說，瓊玉是長女，有4個弟妹，當時生活不好過，高中畢業後瓊玉為讓後面弟妹都能順利就學，於是決定讀夜間部半工半讀，幫忙賺錢，但後來和父親商量後改念軍校，瓊玉也覺得自己吃得了苦。

「當然會不捨，看她曬得黑黑的」龔瓊玉母親說，瓊玉是大姊就要比較辛苦，也只能叫她忍耐，況且讀書不用花錢，家裡水電半價還有補貼，鄉下小孩吃苦是應該的，後來瓊玉的弟弟也跟著去念軍校，「2顆梅花（中校）就退休了」。

龔瓊玉昨日勗勉典禮接受媒體訪問說，對女性來說，軍中是非常公平及平等的競爭場域，只要自己願意努力，這裡提供一個非常好的晉升管道，無論男女都能得到公平對待，且當女性愈來愈多時，出類拔萃的機會也會愈受重視。

龔瓊玉在政治作戰學院新聞系的同學、國防部發言人孫立方同樣晉任少將，一個班級2人同晉任將軍，在政戰學院少見，傳為佳話。孫立方說，龔瓊玉升少將實至名歸，「她的確相當優秀」。

另外，住在台東達仁鄉安朔村的翁孫維新上校也占少將缺，即將於8月掛階。昨天消息傳回部落後，翁孫維新的國小老師葉神保在臉書貼文「安朔村全民同賀」。

葉神保告訴中央社記者，他是翁孫維新的國小三年級老師，翁孫維新小時候就很會念書，受到父親是軍人的薰陶，從小立志當軍人，果然成為台東大龜文酋邦（王國）的首名將軍，「部落將殺豬慶祝」。

台東縣議員林參天表示，龔瓊玉和翁孫維新2顆星星相輝映，是女性和原住民之光。（編輯：謝雅竹）1110629