台東天后宮12年1次建醮 籲市民吃素3天業者不殺豬

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（中央社記者盧太城台東縣9日電）台東百年歷史天后宮12年1次建醮，相關單位決定台東市9月22日至24日吃素，籲市民一起共襄盛舉；台東肉品市場配合不殺豬和休市，連鎖賣場和速食店業者尚未回應是否配合。

成立於光緒15年的台東天后宮逾百年歷史，政府公告為歷史建築，也是東台灣唯一祭拜天上聖母媽祖的官廟，有清代光緒帝賜匾，留存至今。這間由官民合作集資興建的天后宮見證自清代移民台東的開發史，更是台東的文化地標之一。

民國51年當時的主委林錦泉及委員會決定台東市每12年舉行1次虎年七期祈安清醮，今年第6次舉辦，為地方宗教盛事。

財團法人台東天后宮董事長林有德今天邀請民意代表、里長、肉品相關業者說明建醮活動，並聽取大家意見。會中通過9月22日至24日台東市吃素3天，呼籲台東市民、餐飲及屠宰單位配合。

林有德接受中央社記者訪問表示，今天主要是討論全台東市吃素的問題，與會人員通過吃素時間，並允諾全力配合，建醮活動祈求國泰民安、風調雨順，做生意的人可以賺錢，大家都平安。

林有德說，台東清醮祭典歡迎台東鄉親一起共襄盛舉，希望能全台東市吃素3天，然後普渡開葷，但現在社會開放，要不要吃素也不具約束性，存乎一心而已。

建醮活動總幹事林崑成表示，12年1次建醮活動依往例吃素，過去是吃素7天，從上次開始縮短為3天。12年前各單位都很配合吃素，今天邀請各單位說明，肉品市場將配合不殺豬和休市；另外台東比較大的全國連鎖賣場和速食店業者，尚未回覆是否跟進配合。

林崑成表示，全市吃素是天后宮委員會和今天參加的相關單位通過決議，雖然不具約束力，還是呼籲台東市民配合，從今天開始天后宮會全面性宣導。

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台東市長張國洲接受中央社記者電話訪問表示，中央市場會全力配合天后宮建醮活動，傳承文化，加強在市場內宣導9月22至24日吃素。

台東縣農產股份有限公司業務研發部經理陳明龍在會中表示，肉品市場會配合不殺豬和休市，剛好也配合攤商年度旅遊，但會有幾天不殺豬還要討論。台東區漁會總幹事李振元則表示，漁市是否配合休市，漁會還要和漁民及業者討論再決定。（編輯：郭諭儒）1110709