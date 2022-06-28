空軍少將蕭人瑾：女性官兵專業能力獲肯定無關性別

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（中央社記者游凱翔台北28日電）國防部今天舉行上半年晉任將官勗勉典禮，其中國防部通次室發展規劃處長蕭人瑾是空軍首名女性將軍。她表示，國軍女性官兵比例愈來愈高，優秀表現都被看到，這代表專業能力無關性別，取決於努力與投入。

國防部上午在國防部博愛樓迎賓大廳舉行「民國111年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮」，其中陸軍航特部指揮官張台松中將、海軍陸戰隊指揮部參謀長魏孝智少將、陸軍馬防部政戰主任龔瓊玉少將、國防部通次室發展規劃處長蕭人瑾少將會前接受媒體訪問。

蕭人瑾成為空軍首名女性將軍。她受訪表示，隨著國軍女性人員比例愈來愈高，很多表現優秀的女性官兵會被長官看見，不只海軍有女性艦長，空軍也有多名女性飛行員，這代表專業能力無關性別，而是取決於努力與投入，相信空軍未來會有更多優秀女性將領。

馬防部前後共任職三名女性政戰主任，分別是陳育琳少將、辜麗都少將，以及今天出席典禮的龔瓊玉少將，媒體好奇馬防部是否為「女性少將搖籃」。龔瓊玉認為，對女性來說，軍中是非常公平及平等的競爭場域，只要自己願意努力，這裡提供一個非常好的晉升管道，無論男女都能得到公平對待，且當女性愈來愈多時，出類拔萃的機會也會愈受重視。

近期敵情威脅嚴峻，馬防部又位處防務第一線。龔瓊玉指出，國軍對於兩岸及敵情威脅都有規則與手冊去引導，例如「經常戰備時期突發狀況處置規定」就有刊載各項狀況應處作為，且政戰更是作戰的一環，她會依規定全力執行任務。

龔瓊玉表示，她從畢業任官迄今滿30年，軍旅生涯走到這一刻很不容易，能獲得晉升榮耀，要感謝每位長官在職務過程的提攜、團隊夥伴的支持，最重要的是來自家庭鼓勵。

國軍中將、少將、校尉級軍官及士官晉任作業，過去每年1月1日、7月1日各實施一次，占缺及等待時間長達半年，為提振士氣及使權責相當，國防部修法從原本「半年一次」等候期改為「每月一次」，已在5月生效。

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陸軍航特部指揮官張台松中將表示，感謝即占即升的規定，讓職務與階級能夠相符，具有鼓舞軍心士氣的作用。他也要感謝家人、孩子及遠在高雄岳父母的支持，未來他會帶領航特部在安全情況下進行戰訓本務，同時也精進飛行人員專業、風險管控，確保飛行安全。

海軍陸戰隊指揮部參謀長魏孝智少將表示，將秉持海陸精神勇於面對挑戰，他也認為即占即升對官兵有很大的鼓舞作用，讓努力與付出受到肯定。（編輯：郭無患）1110628