誰接外交一把手 端視七上八下或能上能下

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（中央社記者曹宇帆台北13日電）中國外交系統一把手楊潔篪現年72歲，預料20大後將交棒，牽動中共外事人事布局，至於誰來接班，端視領導人習近平採取「七上八下」或「能上能下」的用人規矩。

香港「南華早報」（SCMP）8月間報導，當前中國正遭遇堪稱數十年來最具敵意的對外局面，但中國的外交人才卻面臨著世代斷層與青黃不接。現任國務院委員兼外長王毅，是否將破格晉升，目前仍是未知。

王毅10月19日滿69歲，按「七上八下」，20大後本該告老，但當前台海緊張加劇及中美關係惡化，多數中國外交界人士與全球觀察家認為，他有可能成為不適用「七上八下」的例外，接下楊潔篪中央外事工作委員會秘書長兼辦公室主任的位子，並循著楊潔篪的例子，順勢進入中共中央政治局。

有中國「外交教父」之稱的錢其琛，是首位進入中共中央政治局的外事系統官員，在楊潔篪出任外長之前的中國外長，唐家璇、戴秉國止步於國務委員，李肇星更是在外交部長任上下台。楊潔篪是繼錢其琛之後，第二位進入政治局的中國外長。王毅是否能接上楊潔篪的班，眾所矚目。

全球安全分析研究所（IAGS）所長魯夫特（Gal Luft）表示：「楊潔篪與王毅同進退將造成中國外交界的空窗，損及中國外交政策的延續性。」他說：「若王毅值此關鍵時刻退了我會很驚訝，由於中美軍事與氣候領域的溝通中斷，唯一保持兩國關係的一條線僅存外交往來，尤其若是美國總統拜登與習近平11月會面，王毅將是主導這一切的最佳人選。」

華府智庫「中美研究中心」（Institute for China-American Studies, ICAS）資深研究員古普塔（Sourabh Gupta）也說，台灣議題是中美關係最複雜的爭議，當前兩國因此而緊張加劇，凸顯王毅在中國外交圈的重要性。2008年6月至2013年3月，將近5年的時間，王毅擔任中國國台辦主任。

何況中共中央辦公廳上月公布「推進領導幹部能上能下」新規，當中刪除屆齡退休、任期屆滿等條款，若是習近平依據「能上能下」的新規佈局人事，王毅繼續被重用並非不可能。

此外，值得觀察的跡象在於王毅本人，20大前夕，他極力讚揚並擁護「習核心」，此前並藉著美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，對美、日兩國不假辭色強烈抨擊，專家說，王毅動作頻頻，顯然正極力攀附權力核心。

若王毅接替楊潔篪，現任國台辦主任劉結一則是被看好入主外交部接替王毅的大熱門，但中國外交部副部長馬朝旭和謝鋒也是行情看漲。這兩人現年都是58歲，而且與美國打交道的經驗豐富。

香港「星島日報」7月間報導，1957年12月出生的劉結一現年64歲，曾任外交部軍控司司長、國際司司長、北美大洋洲司司長、外長助理、中共中央對外聯絡部副部長、中國常駐聯合國代表，執掌國台辦已近5年。他的妻子章啟月知名度也很高，曾是外交部發言人，去年底卸任駐希臘大使。

馬朝旭曾經擔任外交部發言人，中國駐澳洲大使，並曾出使聯合國與日內瓦。謝鋒目前在外交部主責美國事務，他曾擔任中國外交部駐香港特派員公署特派員。至於其他可能的外長人選還包括現年59歲的中共中央國家安全委員會辦公室副主任劉海星，現年57歲的中共中央外事工作委員會辦公室副主任鄧洪波，以及現年58歲的中聯部部長劉建超。

另一方面，鑽研中國議題的法國學者陸克（Philippe Le Corre）則懷疑王毅有機會晉升。他說：「雖然就往例而言，只要任內在捍衛黨的政策路線方面表現良好的外長將會獲得晉升，但他的年紀可能會是個問題，王毅太老了，沒辦法擠進政治局。」

台灣「展望與探索」月刊特約研究員郭瑞華也持相同看法，認為習近平選才應不會跳脫「七上八下」的框架。他分析，如果王毅接替楊潔篪，習近平將自找麻煩，因為還有中共中央組織部部長陳希、中共中紀委副書記楊曉渡、中央政法委書記郭聲琨等人與王毅同齡，王毅留、這些人留不留？

已是中共中央委員的劉結一，將屆65歲的正部級退休年齡，但目前外事系統人才凋零，而他資歷又最雄厚，履歷豐富，熟悉涉美事務。劉結一、劉建超和外交部黨委書記齊玉（來自中組部，並非外交官出身），是目前中國外事系統僅有的3名正部級高官，更凸顯劉結一成為中國外交舵手的大熱門。

「日經亞洲」7月間針對中共20大人事布局的報導說，習近平大可忽視「七上八下」原則，讓現年68歲的王毅接替楊潔篪，但鑒於王毅並非習近平親信，他不大可能打破既有人事原則任命王毅。（編輯：朱建陵）1111013