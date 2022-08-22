王毅屆齡能否破格接替楊潔篪 專家：有機會

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中共將召開20大，領導人習近平屆時將力拚3連任並展開新一屆人事布局，在涉外人事方面，外長王毅（圖）能否取代中共外事一把手楊潔篪最受矚目。（共同社）

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（中央社台北22日電）中共今秋召開20大，領導人習近平屆時將力拚3連任並展開新一屆人事布局，在涉外人事方面，外長王毅能否取代中共外事一把手楊潔篪最受矚目，專家說王毅雖被看好，但年紀是個大問題。

香港「南華早報」（SCMP）今天報導，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪可說是領導人習近平處理涉外事務最仰賴的一把手，現年72歲的他引領中國外交界將近10年後，預料今秋20大將卸任。

至於現任國務院委員兼外長王毅是否將依據黨內不成文的「七上八下」（即67歲續任、68歲退任）規定而退休，目前仍是未知。

王毅今年10月將滿69歲，不過多數中國外交界人士與全球觀察家認為，王毅是有可能成為不適用「七上八下」的例外，尤其是當前台海緊張加劇及中美關係惡化的情況下。

「紐約時報」（The New York Times）今天報導，王毅現年68歲，2013年擔任外長至今，是近年來任職時間最長的中國外交部領導人。

他曾出使日本，當時北京有意改善中日關係，而王毅說一口流利的日語，曾在東京與日本商人打高爾夫球。

美國智庫史汀生研究中心（Stimson Center）中心中國項目主任孫韻說，他在日本時是「紳士，而不是戰士，後來當了外交部長，變成一個完全不同的人了」。

像是香港爆發「反送中」抗爭期間，中共領導人習近平提醒中國外交官要發揚鬥爭精神，王毅則是在2019年外交部部慶70週年呼應並重申鬥爭精神。

南早報導指出，上月王毅在黨內極力讚揚並擁護「習核心」，還有王毅藉著美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台對美日兩國不假辭色的強烈抨擊等表現，專家說，他動作頻頻顯然正極力攀附權力核心。

儘管後文革時代的新一代外交官在中國政壇逐漸嶄露頭角，而當前中國正遭遇堪稱數十年來最具敵意的對外局面之際，這個位於東亞且幅員遼闊國家的外交人才，卻面臨著世代斷層與青黃不接。

因此看好王毅可望破格的專家說，當前中國領導階層正忙於應付層出不窮的外交危機，而王毅經驗豐富、人脈廣而且外交手腕有一套，可說是不可或缺的幹才，所以他會留下來並更上層樓，晉升至25名委員組成的政治局，並取代楊潔篪的職缺。

全球安全分析研究所（IAGS）所長魯夫特（Gal Luft）表示：「楊潔篪與王毅同進退將造成中國外交界的空窗，損及中國外交政策的延續性。」而美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台及之後共軍軍演秀肌肉，有助於王毅延退。

他說：「若王毅值此關鍵時刻退了我會很驚訝，由於中美軍事與氣候領域的溝通中斷，唯一保持兩國關係的一條線僅存外交往來，尤其若是美國總統拜登與習近平11月會面，王毅將是主導這一切的最佳人選。」

華府智庫「中美研究中心」（Institute for China-American Studies, ICAS）資深研究員古普塔（Sourabh Gupta）也說，台灣議題是中美關係最複雜的爭議，當前兩國因此而緊張加劇，可能會凸顯王毅在中國外交圈的重要性。

不過鑽研中國議題的法國學者陸克（Philippe Le Corre）則懷疑，傳聞王毅將有機會更上一層樓的真實性。

他說：「就往例而言，只要任內在捍衛黨的政策路線方面表現良好的外長將會獲得晉升，但他的年紀可能會是個問題，王毅太老了以致沒法擠進政治局，若是高層選擇意識形態掛帥的人選而非專業外交官，我不會感到意外。」

中國旅美政治學者鄧聿文指出，若王毅升官落空並退休，又找不到夠格的人選，那麼楊潔篪在政治局的缺可能會被裁掉。

儘管當前能在政治局的級別取代楊潔篪，夠格成為專責中國涉外事務一把手且具備外事經驗的人選不多，但王毅也並非沒有競爭對手，今年6月初卸任的中共中央對外聯絡部部長宋濤就是其中之一。

自2015年以來，這個單位專責代表中共處理跨國之間的政黨外交，而現年67歲的宋濤一般都認為是習近平的愛將，不過他之後轉任全國政協教科衛體委會副主任，令人感到意外，意味著他可能離退休不遠了。

另個可能人選是今年64歲的現任國台辦主任劉結一，這是王毅2013年擔任外長之前的頭銜，劉結一先前也曾代表中國出使聯合國，並與王毅和宋濤都身兼中央委員會委員。

若是王毅更上層樓，劉結一則是被看好可望晉升外長接替王毅的大熱門，不過現任中國外交部次長馬朝旭和謝鋒也是行情看漲。這兩人現年都是58歲，而且與美國打交道的經驗豐富。

馬朝旭曾經擔任外交部發言人，中國駐澳洲大使，並出使聯合國與日內瓦，謝鋒目前在外交部主責美國事務，他曾擔任中國外交部駐香港特派員公署特派員，去年這兩人都被認為有機會取代崔天凱駐美，沒想到卻是由56歲的秦剛出線。

一般認為現任中國駐美大使秦剛雖然處理日益惡化且複雜的中美關係經驗不足，但他與習近平關係密切。

至於其他可能的外長人選還包括現年59歲的中共中央國家安全委員會辦公室副主任劉海星，現年57歲的中共中央外事工作委員會辦公室副主任鄧洪波，以及現年58歲接替宋濤的現任中共中央對外聯絡部部長劉建超。（編輯：曹宇帆/張淑伶）1110822