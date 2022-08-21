鋼市何時現曙光？分析：觀察中共20大後經濟政策

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（中央社記者賴言曦台北21日電）歐美、亞洲指標鋼廠陸續啟動歲修等限產措施，中鋼表示，整體供給壓力可望獲得緩解；但分析師認為，目前市場需求仍不振，光靠供給端減產難以支撐鋼市反彈，後續需觀察中共20大會議後是否端出振興經濟政策，創造需求。

中鋼16日開出9月盤價，平均調降幅度從8月的5.61%縮小到3.32%；中鴻19日開出9月內銷盤價則顯示，熱軋、鍍鋅產品每噸調降新台幣1000元，冷軋每噸則調降1200元。

觀察各地鋼廠趨勢，中國大陸的寶武鋼9月出廠價每公噸下調人民幣100元至300元，調幅較7月收歛；鞍本鋼則以平盤開出。美國鋼廠Nucor宣布調漲薄板價格，每公噸漲55美元，加上越南當地進口料報價回升，顯示前一波低價料逐漸消失。

另外，中共下半年將召開第20次全國代表大會，早在去年中共政治局已定調今年經濟工作要「穩字當頭、穩中求進」，雖然在上海因疫情封城等影響下，市場普遍看壞中國大陸全年GDP無法達到5.5%預設目標，但仍傳出當局已為基礎建設備妥人民幣7.2兆元的資金。

鋼鐵業者認為，下半年鋼市能否重振旗鼓，就看中國大陸官方是否兌現人民幣7.2兆元基礎建設的規劃，以及中國大陸鋼廠能否落實減產，為穩定行情提供支撐；另外就是美國消費者物價指數（CPI）能否從高點回落，讓市場對原料行情重拾信心。

儘管鋼廠減產是穩定行情的一種方式，但投顧分析師接受中央社記者電訪認為，需求端能否重聚買氣才是解決鋼市低迷的關鍵，因為有拉貨才會有追價，加上鐵礦砂價格近期進入盤產，若中國大陸鋼廠持續以減產因應，使鐵礦砂需求更少，會使國際原料行情缺乏支撐，進而影響鋼廠產品的售價。

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分析師認為，雖然中國大陸當局今年GDP要繳出5.5%成績有困難，但研判下半年中共20大會議後，應會對不動產、基礎建設推出拉抬政策，支撐鋼鐵產業在今年第4季、明年第1季的需求。

然而分析師認為，是否成真也要看中共當局最後的決策，否則依照中國大陸目前嚴峻的經濟情況，無論基礎建設或是不動產產業都籠罩陰霾，加上歐洲通膨嚴重，拖累鋼價持續滑落，如果中共20大會議最後沒有端出大補丸，鋼鐵業恐怕今年第4季將出現旺季不旺的市況。（編輯：張良知）1110821