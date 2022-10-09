習近平在位10年 習思想研究院遍地開花

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

圖為中共總書記習近平2018年11月出席在北京人民大會堂召開的民企座談會。（中新社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北9日電）中共20大16日登場，將總結中共總書記習近平過去10年執政成果；與此同時，港媒整理發現，中國大陸近年湧現圍繞習近平思想的研究單位，專研「習思想」的不同級別學術機構已達數十間。

「習近平新時代中國特色社會主義思想」（習思想）於2017年10月中共19大寫入中共黨章，2018年3月又經第13屆全國人民代表大會一次會議通過寫入憲法。

香港明報今天報導，隸屬於國家發改委的「習近平經濟思想研究中心」今年1月在北京掛牌；4月，該機構月刊「習近平經濟思想研究」創刊號發表，官方指該刊將致力引導社會各界「用習近平經濟思想指導實際工作的思想自覺、政治自覺和行動自覺」。

此外，中共中央去年7月批准成立習近平經濟思想研究中心。機構現任理事長由國家發改委主任何立峰兼任，外界普遍認為何立峰是習近平在政治上的重要親信。

除了國家發改委，其他政府或官方部門近年也先後成立不同領域的習思想研究中心。

2016年5月，「習主席戰略思想研究中心」在國防大學揭牌成立；2020年7月，外交部在旗下中國國際問題研究院設立「習近平外交思想研究中心」；2021年6月，中國法學會成立「習近平法治思想研究中心」；2021年7月，生態環境部成立「習近平生態文明思想研究中心」。

報導說，至此，「戰略、外交、法治、生態文明、經濟」這5個習思想的重要組成部分相應都有了官方設立的研究平台。

報導進一步指出，整理公開報導發現，中國大陸近年已先後成立數十間習思想研究中心或研究院。這些機構幾乎都由官方牽頭成立，其中18家是由中央批准的省部級機構下轄機構。

除了上述5間思想研究中心，也包括由教育部、中央黨校、地方政府、北京大學、清華大學等經營的研究機構，其中一些大專院校更下設多間研究中心，也有學校將相關研究中心的行政地位提升至「學院」級別。

北京大學早於2018年就成立「習近平新時代中國特色社會主義思想研究院」，是中國第一批以習思想主題成立的研究機構。

中國人民大學則是中共19大後首個成立習思想研究機構的大專學院；該校下轄農業與農村發展學院8月再就習近平關於「三農」的論述成立研究中心，成為中國首間研究習近平「三農」思想論述的研究機構。

據報導，歷史上，北大和人大兩校曾分別為領導人毛澤東、鄧小平設立專門的思想理論研究機構。

報導還說，不同的習思想研究機構研究定位可謂各具特色，其中教育部下轄研究機構強調要讓教師與學生自願用習思想來「武裝頭腦」；中央黨校和北大的研究機構表示要將習思想變成「當代中國馬克思主義」；北京、上海等地方政府設立的研究機構則將定位放在大眾宣傳。（編輯：周慧盈/呂佳蓉）1111009