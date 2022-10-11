幹練善言無礙習核心 汪洋仕途水漲船高

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中國全國政協主席汪洋（左）成為呼聲最高的總理人選，除了個人能力，也與對習近平的權力威脅較小有關。（中央社檔案照片）

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（中央社記者邱國強北京11日電）中共官場上，汪洋給人精明幹練、外向善言、思想開明的印象，也給人「和習近平不是一路人」的觀感。如今成為呼聲最高的總理人選，除了個人能力，也與對習的權力威脅較小有關。

汪洋歷任廣東省委書記及全國政協主席，接觸過的台籍人士不在少數。一名接觸過汪洋的台商說，汪洋「活潑外向但不張揚」，懂得「撿大家舒服的話來說」，且在死守底線下敢於變通，和一般中共官員不太一樣。然而，汪洋一旦動起手來「一樣不手軟」，當年的廣東台商都領教過。

1955年生、平民階層出身的汪洋，據傳8歲時便在安徽老家拉板車幫助家計。17歲父親逝世，他輟學進入父親任職的食品廠當工人。但就在那時，汪洋以活躍的個性展露頭角，先升任車間（廠房）負責人，更當上整個工廠的共青團支部書記，這是他被外界標籤為「團派」的開端。

此後，汪洋沒有踏上升學一途，而是藉由岳父祝建遠的關係進入「五七幹校」任教，更升為校黨委委員。1981年，26歲的汪洋出任安徽省宿縣地區的共青團地委副書記，正式踏入官場，並從此進入共青團培養幹部的梯隊，仕途平步青雲。到1993年，38歲的汪洋就當上安徽省副省長，成為當時中國最年輕的副省長。

1999年起，汪洋調入國務院，歷任國家發改委前身「國家發展計劃委員會」副主任、國務院副秘書長。2005年12月，剛滿50歲的汪洋便外放中共重慶市委書記，正式躋身地方諸候，並以「開明、有個性」的形象示人，是當時省級書記中少見的類型，博得當地民眾及媒體好感。

到2007年10月中共17大，他以52歲之齡和李克強一同升任，兩人成為當屆最年輕的政治局委員。同年底，汪洋從重慶調任經濟大省廣東省委書記，廣東成為汪洋官場生涯中最聚焦的經歷，進而奠定他的形象基礎。

2007至2012這5年的廣東省委書記任內，汪洋在全省強力執行產業「騰籠換鳥」政策，最讓產業界、特別是珠三角台商印象深刻。當時，包括台企在內的高汙染及高耗能傳產工廠，在汪洋一聲令下大舉遷離，廣東轉而引進高科技企業進駐，被認為是廣東產業轉型的關鍵。

汪洋廣東任內的一大標誌性事件，就是圓滿平息2012年震驚中外的「烏坎事件」。這起導源於烏坎村村官侵害村民權益引發的維權騷動，在汪洋指示下，最後以重新舉行村委選舉而告平息。事後他直言，烏坎村委重選是依法進行，「沒有任何創新」，只不過落實過程「非常紮實」，讓過去選舉「走過場」的現象得到糾正。

汪洋的開明作風，也表現在對待媒體上。他一次公開表示，如果要看他的新聞，從報紙第2版開始找起，一反中共官大學問大，總是在報紙頭版見報的舊習。此外，在汪洋主政廣東時，主政重慶的薄熙來正鬧得風風火火，兩人的意見分野形成「蛋糕論」，汪洋主張先發展後分配，是「做蛋糕派」，薄熙來主張先分配後發展，是「分蛋糕派」。

汪洋「開明派」的名聲不脛而走，海外聲望大起，卻也讓他樹大招風，出現黨內保守派大老對他有異議的傳言。同年底的中共18大，在進一步升任政治局常委的呼聲中，汪洋出乎外界預料地「入常」未果。但翌年仍調任中央，出任主管農業、扶貧、商務領域、排名第3的國務院副總理。

在副總理任內，汪洋的曝光率雖然減少，但由於主管商務領域，仍有機會在國際場合露臉，整體聲望仍能維持不墜。其間，他2013年出席美中戰略與經濟對話時說出「中美就像夫婦，不應選擇離婚」，令人印象深刻，再度讓人領教到他活潑的一面。

2017年10月，62歲的汪洋一如預期晉升政治局常委，翌年3月轉任全國政協主席。鑑於政協在中國政壇僅具陪襯功能，近年來各界幾乎一致認為，政協主席恐怕是汪洋政治生涯的終點站。

但從2021年起，北京政壇便傳出汪洋可能接掌下任國務院總理、但只做1任的消息，讓他的政治行情陡然翻升。直到中共20大前夕，儘管各種傳言版本不同，汪洋的呼聲始終處於領先群中。

至於汪洋為何可能在67歲的政治局封頂年齡，得到習近平青睞？最普遍的看法還是在他的年齡。因為汪洋5年後是72歲，如無意外，擔當一任總理就將退休，對習近平的權力威脅相對小得多。

習近平正可用中共20大後的5年布局，培植自己的勢力，再安排親信伺機進軍下任正副總理等要職，尋求更穩固的權力基礎。

但汪洋一旦接任，會是個稱職的總理嗎？雖然他在廣東書記任內，曾發表開明的主張，加上處理「烏坎事件」的表現，期待值似應較現任總理李克強為高，然而，基於習近平被定為全黨一尊，10年來大權攬於一身的現實，汪洋也許有可能繼續以「開明」形象示人，但能發揮的空間，恐與李克強無異。（編輯：朱建陵）1111011