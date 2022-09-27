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汪洋：堅持一個中國 推進兩岸融合發展

2022/9/27 23:05
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（中央社台北27日電）中國大陸官方今天辦「國慶招待會」，約700名港澳台僑出席。全國政協主席汪洋致詞重申要貫徹對台總體方略，堅持「一個中國」原則和「九二共識」，推進兩岸關係和平發展、融合發展。

新華社報導，中國全國政協辦公廳、中共中央統戰部、國務院僑辦、國務院港澳辦、國務院台辦、中國僑聯27日在人民大會堂聯合舉行「國慶招待會」，由中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪主持。

汪洋致詞時說，中共20大即將召開，這「事關黨和國家事業繼往開來，事關中國特色社會主義前途命運，事關中華民族偉大復興」。

汪洋強調，團結就是力量，要堅持「大團結大聯合」，不斷鞏固和發展各民族大團結、全國人民大團結、全體中華兒女大團結。

在對港澳方面，他表示，要全面準確貫徹「一國兩制」方針，落實中央對特別行政區全面管治權，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」，全力支持特別行政區政府「依法施政」，支持香港、澳門保持獨特地位和優勢並更好融入國家發展大局。

在對台方面，他宣稱，要深入貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持「一個中國」原則和「九二共識」，秉持「兩岸一家親」理念，推進兩岸關係和平發展、融合發展。

他還聲稱，「祖國統一勢不可擋，『挾洋謀獨』沒有出路，『以台制華』注定失敗」。（編輯：張淑伶）1110927

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