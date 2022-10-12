緊握「刀把子」 中共20大政法委習家軍接班

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中共20大將登場，現任公安部長王小洪（圖）以及最高人民檢察院副檢察長應勇都是外界眼中政法委書記的可能人選。（中新社）

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（中央社記者周慧盈台北12日電）中共20大將登場，有「刀把子」之稱的政法委人事布局受到矚目，包括現任公安部長王小洪以及最高人民檢察院副檢察長應勇都是外界眼中的政法委書記可能人選。

中共第20次全國代表大會（20大）16日將在北京舉行。這屆黨代會除涉及領導層的變動，政法委人事更替則被視為將3連任的總書記習近平固權的重要一步。

中央政法委全稱為「中國共產黨中央委員會政法委員會」，是中共中央領導和管理政法工作的職能部門，涵蓋公安、法院、檢察、國安等系統，因此被喻為中共的「刀把子」，歷來與軍隊「槍桿子」、宣傳「筆桿子」同屬中共掌權者必須牢握在手的工具。

習近平的前任胡錦濤時期，政法委書記由政治局常委兼任，分別為前領導人江澤民派系的羅幹及周永康，形成「上威脅中央權威，下以權代法」的局勢，如同獨立王國，直到習近平主政，江派在政法委的勢力仍然盤根錯節。

2012年底掌權後，習近平著手整頓政法體系，其中權傾一時、有「政法沙皇」之稱的周永康最終在受賄等罪名下，於2015年6月走到無期徒刑的結局，而江派「餘孽」也難逃逐一被清洗的命運。

20大前夕，以前公安部副部長孫力軍為首的政法系統高官，包括前司法部長傅政華、前上海市公安局長龔道安、前重慶市公安局長鄧恢林、前山西省公安廳長劉新雲以及前江蘇省政法委書記王立科等人接連獲判重刑，其中孫力軍、傅政華、王立科判處死緩。

另一名前公安部副部長劉彥平也因為「參加孫力軍政治團夥，大搞政治利益交換」而依受賄罪嫌起訴。

此前的2020年4月，公安部曾將孫力軍、周永康、前公安部副部長及國際刑警主席孟宏偉並列，表示要從多方面「肅清周永康、孟宏偉、孫力軍等人流毒影響」。

同年7月，中央政法委決定成立全國政法隊伍教育整頓試點辦公室。中央政法委秘書長、全國政法隊伍教育整頓試點辦公室主任陳一新指出，展開政法隊伍教育整頓將突出清除害群之馬，清查對黨不忠誠不老實的「兩面人」等任務，以及要打造一支信得過、靠得住、能放心的「政法鐵軍」。

外界認為，習近平改革政法系統，目的是為鞏固黨內核心地位及強化維穩機制以防政變，而對於「孫力軍團夥」的定罪是習近平加強控制「刀把子」、為習家軍20大後執掌要害部門清除障礙。

中央政法委這個控制執法單位的要害部門，目前書記為政治局委員郭聲琨，屬於江派人馬，預計將退休。外界認為，今年6月被任命為公安部長的王小洪是可能接任人選中的領跑者。

7月剛滿65歲的王小洪是福建人，1979年進入福建警界後，90年代與歷任福州市委書記、福建省委副書記和福建省長的習近平結緣。

隨著習近平在中共官場一路高升，王小洪也多次升任要職，其中2015年3月調任北京市副市長、市公安局黨委書記、局長，2016年出任公安部副部長，2018年升任公安部常務副部長，2021年11月擔任公安部黨委書記。

明報等港媒曾分析，由於公安部長一般由國務委員甚至政治局委員兼任，王小洪也因此被看好將跨過副國家級領導人門檻。值得注意的是，王小洪6月接替趙克志出任公安部部長之際，也同時升任中央政法委副書記。

另有一說，與習近平相識逾30年的王小洪曾陪同習近平出席2019年慶祝澳門主權轉移20週年大會，今年夏天習近平赴香港和新疆考察時，王小洪又緊隨身旁，這些都是習近平這名親信可能在20大高升的蛛絲馬跡。

相較於王小洪，有分析指9月初才被任命為最高人民檢察院副檢察長的應勇橫跨「法、紀」領域，更具備出任政法委書記的條件，因為相對之下，王小洪的政治資歷過於單一。

63歲的應勇是浙江人，長期在當地政法系統工作，是習近平主政浙江時的舊部；2008年起歷任上海市高院院長、市委組織部長、市委副書記、常務副市長，2017年1月出任上海市長。

2020年初，湖北爆發COVID-19疫情，應勇臨危受命擔任湖北省委書記。身為習家軍的一員，應勇原本被看好將在20大進入政治局，但今年3月因「年齡原因」卸任湖北省委書記，轉任全國人大憲法和法律委員會副主任委員，外界一度以為他「退居二線」，但就在仕途看淡之際，又隨著最高檢的新職而反轉。

此外，63歲的現任政法委秘書長、19屆中央候補委員陳一新也是觀察人士列為下屆政法委書記的潛在候選人。陳一新和習近平關係密切，兩人20年前曾在浙江省有過緊密合作，習近平時任浙江省長和黨委書記。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情2020年初在武漢爆發後，陳一新於同年2月8日出任中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組指導組副組長，壓制武漢當地的批評人士；中共20大召開之際，他則持續關注異議聲音。（編輯：朱建陵）1111012

（中央社製圖）

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